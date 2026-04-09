    • 9 de abril de 2026 - 22:35

    Merlo: hallaron muerta a una adolescente y analizan su celular en la investigación

    El caso en Merlo conmociona: hallaron muerta a una adolescente de 14 años y la Justicia investiga su celular y contactos.

    El caso en Merlo conmociona y la investigación apunta al análisis del celular.

    El caso en Merlo conmociona y la investigación apunta al análisis del celular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una adolescente de 14 años fue hallada sin vida tras haber sido intensamente buscada en Merlo, Buenos Aires, en un caso que generó conmoción y abrió múltiples líneas de investigación, con foco en su entorno y en los elementos personales que podrían esclarecer lo sucedido.

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    Fuentes policiales indicaron que la principal hipótesis apunta a un posible suicidio, aunque la Justicia avanza con peritajes para confirmar las circunstancias del hecho y descartar otras posibilidades.

    Los últimos movimientos antes de desaparecer

    La joven, identificada como Maitena Luz Rojas Garófalo, fue vista por última vez al salir de la escuela junto a su hermana. Según la reconstrucción, ambas se despidieron y la adolescente aseguró que iba a saludar a una amiga, pero nunca regresó.

    Este dato marcó el inicio de una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo en otra localidad, lo que profundizó la preocupación y el impacto en la comunidad.

    La pista clave: el celular

    Uno de los elementos centrales de la investigación es el teléfono celular de la adolescente, que fue hallado en su casa al momento de su desaparición. A partir de este dispositivo, los investigadores detectaron comunicaciones con números del extranjero.

    Las autoridades analizan si estos contactos pudieron haber tenido algún tipo de influencia en la joven, e incluso evalúan una posible inducción o manipulación que la habría llevado a abandonar su hogar y tomar la drástica decisión.

    Avanza la investigación

    Mientras continúan las pericias, los investigadores trabajan sobre los datos extraídos del dispositivo y otras pruebas recolectadas para determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte.

    El caso mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades, que buscan esclarecer si se trató de una decisión individual o si existió intervención externa en el desenlace.

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