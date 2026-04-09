Merlo: hallaron muerta a una adolescente y analizan su celular en la investigación

Una adolescente de 14 años fue hallada sin vida tras haber sido intensamente buscada en Merlo , Buenos Aires, en un caso que generó conmoción y abrió múltiples líneas de investigación, con foco en su entorno y en los elementos personales que podrían esclarecer lo sucedido.

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Fuentes policiales indicaron que la principal hipótesis apunta a un posible suicidio, aunque la Justicia avanza con peritajes para confirmar las circunstancias del hecho y descartar otras posibilidades.

La joven, identificada como Maitena Luz Rojas Garófalo, fue vista por última vez al salir de la escuela junto a su hermana. Según la reconstrucción, ambas se despidieron y la adolescente aseguró que iba a saludar a una amiga, pero nunca regresó.

Este dato marcó el inicio de una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo en otra localidad, lo que profundizó la preocupación y el impacto en la comunidad.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el teléfono celular de la adolescente, que fue hallado en su casa al momento de su desaparición. A partir de este dispositivo, los investigadores detectaron comunicaciones con números del extranjero .

Las autoridades analizan si estos contactos pudieron haber tenido algún tipo de influencia en la joven, e incluso evalúan una posible inducción o manipulación que la habría llevado a abandonar su hogar y tomar la drástica decisión.

Avanza la investigación

Mientras continúan las pericias, los investigadores trabajan sobre los datos extraídos del dispositivo y otras pruebas recolectadas para determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte.

El caso mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades, que buscan esclarecer si se trató de una decisión individual o si existió intervención externa en el desenlace.