    • 16 de abril de 2026 - 17:44

    Violencia escolar: una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de una escuela de Buenos Aires

    El nuevo caso de violencia escolar ocurrió antes de entrar al establecimiento. La Justicia investiga si había un vínculo previo entre ambos estudiantes.

    Nuevo caso de violencia escolar, esta vez en una escuela en San Martín.

    Nuevo caso de violencia escolar, esta vez en una escuela en San Martín.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta del Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en la localidad bonaerense de San Martín. El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la entrada del colegio, ubicado entre las calles Sargento Cabral e Industria.

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    Según indicó la agencia NA, la alumna de primer año apuñaló varias veces en la espalda a un chico de tercer año cuando esperaban para entrar al establecimiento. La víctima quedó tendida en el suelo, mientras algunos jóvenes intentaban asistirlo y pedían ayuda.

    En tanto, la adolescente ingresó a la escuela y se escondió para evitar ser detenida por compañeros y los padres que estaban en el lugar.

    Ante esa situación, hubo un fuerte operativo policial en el lugar para controlar la situación. Además, se acercaron equipos de emergencia para poder atender al adolescente herido.

    Si bien no sufrió heridas de gravedad, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón (ex Castex) para hacer una revisión integral y quedó bajo atención médica.

    Mientras que se inició una causa en el fuero penal juvenil, las autoridades investigan si existía un vínculo previo entre ambos estudiantes que pudiera haber motivado la agresión.

    Violencia escolar: aparecieron amenazas de tiroteo en todo el país

    En los últimos días, aparecieron pintadas con amenazas de tiroteo en varias escuelas de diferentes puntos del país.

    Por ejemplo, este jueves la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), denunció que había graffitis en las paredes. "Los vamos a matar", decían.

    A través de un comunicado oficial, el Carlos Pellegrini denunció el mensaje como un contenido que “promueve discursos de odio, discriminación y amenazas”, aunque no especificó el lugar en el que fue encontrado.

    Este caso se suma a los que ya fueron registrados en otros colegios de la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén. Los mismos comparten una característica similar: siempre cuentam con la fecha escrita y el anuncio de un tiroteo que va a ocurrir o advirtiendo a los alumnos que no asistieran al establecimiento.

    Las diferentes amenazas registradas en las últimas semanas precisaron de la intervención judicial para determinar si se trataban de advertencias reales. Sin embargo, por el momento, la mayoría de los casos se tratarían de retos virales de redes sociales. De igual manera, la Justicia llevó adelante diferentes allanamientos en los domicilios de varios alumnos para identificar a los autores.

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