    • 2 de junio de 2026 - 16:18

    "Farkas" fue clave para desbaratar un "kiosco" de drogas familiar que operaba cerca de una escuela

    "Farkas", el perro especializado en detección de drogas, fue vital para hallar la droga escondida en un placard con doble fondo en un kiosco de 25 de Mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante operativo antidrogas realizado hace unos días permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el barrio Santa Rosa, en Chimbas, a escasos metros de un establecimiento educativo. Como resultado, tres integrantes de una misma familia fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

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    La investigación estuvo a cargo del Departamento Drogas Ilegales D-5 de la Policía de San Juan y contó con el apoyo táctico del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (G.E.R.A.S.). Las tareas culminaron con un allanamiento ordenado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, encabezada por el fiscal federal Francisco Maldonado junto a la auxiliar fiscal Carolina Menéndez.

    Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de marihuana y cocaína que se encontraba fraccionada y lista para su comercialización. Además, hallaron alrededor de 1.500.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento de sustancias, entre ellos los conocidos “pica-pica”.

    Uno de los momentos clave del operativo fue protagonizado por “Farkas”, el perro especializado en detección de drogas de la fuerza policial. Gracias a su intervención, los investigadores lograron localizar estupefacientes que estaban ocultos dentro de un bolso guardado en un placar con doble fondo, una maniobra destinada a evitar su descubrimiento.

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    Como consecuencia del procedimiento fueron detenidos dos hermanos de apellido Molina, de 32 y 25 años, junto a un sobrino de 20 años. Según la investigación, los tres integrarían el grupo familiar que operaba el punto de venta de drogas.

    Por disposición de la Justicia Federal, los acusados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial y quedaron imputados por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

    La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas vinculadas al entorno de comercialización detectado por los investigadores.

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