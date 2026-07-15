Entró de madrugada a un kiosco, robó una notebook, cigarrillos y dinero, pero las cámaras lo delataron

El hombre fue condenado a un mes y medio de prisión efectiva por el robo cometido en el Dragstore Café Punto 19, en Capital. La Justicia además lo declaró reincidente por sus antecedentes penales.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para esclarecer un robo ocurrido en un conocido kiosco de Capital. José Luis Aballay fue condenado en un juicio abreviado a un mes y medio de prisión de cumplimiento efectivo, luego de admitir haber ingresado al Dragstore Café Punto 19 y sustraer una notebook, cigarrillos, dinero en efectivo y bebidas alcohólicas.

La sentencia fue dictada el martes 14 de julio, en una causa impulsada por la fiscal Paula Arredondo, quien acreditó la responsabilidad del acusado en el hecho ocurrido durante la madrugada del 11 de julio.

El robo quedó filmado De acuerdo con la investigación, alrededor de las 5:12 de la madrugada, Aballay llegó hasta el comercio ubicado en la intersección de Santiago del Estero y San Luis. Para ingresar al local, violentó una ventana con reja y, una vez en el interior, sustrajo una notebook marca Lenovo, cigarrillos, dinero en efectivo y diversas bebidas alcohólicas.

Tras concretar el robo, escapó del lugar. Sin embargo, toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, imágenes que fueron fundamentales para orientar la investigación e identificar al autor.

Lo identificaron y terminó condenado Luego de distintas tareas, los investigadores lograron establecer la identidad de Aballay y avanzar con su detención. En un juicio abreviado, el imputado fue condenado como autor del delito de robo simple a la pena de un mes y medio de prisión de cumplimiento efectivo.