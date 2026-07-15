    • 15 de julio de 2026 - 10:29

    Tres operativos policiales en San Juan terminaron con el secuestro de motos adulteradas

    La Policía de San Juan permitió sacar de circulación tres motocicletas que presentaban graves irregularidades.

    Una de las tres motos robadas y adulteradas.
    Una de las tres motos robadas y adulteradas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los operativos, llevados adelante por el personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, se desplegaron de manera casi simultánea en los departamentos Chimbas, Sarmiento y Capital, logrando recuperar motores que pertenecían a vehículos robados en asaltos a mano armada.

    Leé además

    El seguimiento satelital que permite ver el fenomenal temporal que cubrirá la cordillersa sanjuanina con nieve. Foto: captura Windy

    [EN VIVO] El seguimiento satelital que permite ver el fenomenal temporal que cubrirá la cordillera sanjuanina con nieve
    Ischigualasto. Foto: Turismo.

    Vacaciones de invierno en San Juan: todas las actividades turísticas para disfrutar del 16 al 25 de julio

    Chimbas: andaba sin patente y con el motor de una moto robada

    El primero de los procedimientos se concretó en el interior de Chimbas, precisamente en el cruce de calles Río Negro y Chubut. Allí, los pesquisas de civil observaron a un sujeto que circulaba a bordo de una moto que no tenía la chapa patente colocada.

    Al frenar su marcha para un control de rutina, los uniformados descubrieron la maniobra delictiva: la documentación que presentó el conductor no coincidía con el número de cuadro y, al verificar el motor, saltó que pertenecía a una moto marca Okinoi. Al ingresar los datos en el sistema policial, se constató que dicho motor tenía pedido de secuestro activo desde mayo de 2025 por el delito de "Robo Agravado" (asalto). El conductor quedó complicado y el rodado a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

    Sarmiento: una moto con el motor "limado"

    El segundo golpe al mercado de motopartes ilegales ocurrió en el sur sanjuanino, en la intersección de calle Entre Ríos y callejón Ancina, en el departamento Sarmiento.

    En ese lugar, los efectivos interceptaron a un motociclista que no contaba con ningún tipo de papel que acreditara la propiedad del vehículo. La sospecha de los policías se confirmó cuando los peritos especializados revisaron las numeraciones de chasis y motor: el número de motor estaba totalmente suprimido (limado) y ni siquiera correspondía al modelo original de esa moto. Por directivas judiciales, el vehículo fue incautado y se dio intervención a la UFI Genérica.

    Capital: motor "injertado" de otra moto robada

    Finalmente, el tercer operativo se registró en las calles de Capital, en la esquina de Paula Albarracín de Sarmiento y Virgen de Lourdes.

    Los brigadistas detuvieron la marcha de una moto marca Maverick. Si bien a simple vista parecía estar en regla, la inspección física detallada arrojó que le habían "injertado" el motor de una Motomel B110cc. Al cruzar los datos del motor adulterado con la base de datos de la Policía, los efectivos confirmaron que el mismo había sido robado en un asalto a mano armada en agosto de 2025. El vehículo fue secuestrado de inmediato y quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Policias de San Juan realizando capacitación en RCP.

    Policía de San Juan: este año, efectivos salvaron la vida de 17 niños con maniobras de RCP

    Vacaciones de invierno en Anchipurac.

    Vacaciones de invierno en San Juan: Anchipurac suma dos noches de astroturismo con vino y picada

    Alerta por faltante de donadores de sangre  O negativo.

    Alerta en San Juan por falta de sangre O negativo: el IPHEM convoca a donantes con urgencia

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 15 de julio