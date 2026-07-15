Tres operativos policiales en San Juan terminaron con el secuestro de motos adulteradas

Los operativos, llevados adelante por el personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, se desplegaron de manera casi simultánea en los departamentos Chimbas, Sarmiento y Capital, logrando recuperar motores que pertenecían a vehículos robados en asaltos a mano armada.

Chimbas: andaba sin patente y con el motor de una moto robada El primero de los procedimientos se concretó en el interior de Chimbas, precisamente en el cruce de calles Río Negro y Chubut. Allí, los pesquisas de civil observaron a un sujeto que circulaba a bordo de una moto que no tenía la chapa patente colocada.

Al frenar su marcha para un control de rutina, los uniformados descubrieron la maniobra delictiva: la documentación que presentó el conductor no coincidía con el número de cuadro y, al verificar el motor, saltó que pertenecía a una moto marca Okinoi. Al ingresar los datos en el sistema policial, se constató que dicho motor tenía pedido de secuestro activo desde mayo de 2025 por el delito de "Robo Agravado" (asalto). El conductor quedó complicado y el rodado a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Sarmiento: una moto con el motor "limado" El segundo golpe al mercado de motopartes ilegales ocurrió en el sur sanjuanino, en la intersección de calle Entre Ríos y callejón Ancina, en el departamento Sarmiento.

En ese lugar, los efectivos interceptaron a un motociclista que no contaba con ningún tipo de papel que acreditara la propiedad del vehículo. La sospecha de los policías se confirmó cuando los peritos especializados revisaron las numeraciones de chasis y motor: el número de motor estaba totalmente suprimido (limado) y ni siquiera correspondía al modelo original de esa moto. Por directivas judiciales, el vehículo fue incautado y se dio intervención a la UFI Genérica.