Alerta en San Juan por falta de sangre O negativo: el IPHEM convoca a donantes con urgencia

Según informaron desde el Ministerio de Salud local, las reservas de este factor registran una alta demanda, por lo que resulta indispensable reforzarlas de inmediato para garantizar la atención en hospitales y guardias de toda la provincia.

La sangre de tipo O negativo es de vital importancia para el sistema de salud ya que es considerada donante universal. Esto significa que puede ser transfundida a pacientes de cualquier otro grupo sanguíneo en situaciones de extrema urgencia, cuando no hay tiempo de realizar pruebas de compatibilidad. Además, las autoridades recordaron que también es muy necesaria la donación de O positivo, el tipo de sangre más común y utilizado en la provincia.