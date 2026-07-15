    • 15 de julio de 2026 - 08:28

    Alerta en San Juan por falta de sangre O negativo: el IPHEM convoca a donantes con urgencia

    El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) de San Juan entro en alerta para sumar donantes de sangre de grupo O negativo.

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    Alerta por faltante de donadores de sangre  O negativo.

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    Según informaron desde el Ministerio de Salud local, las reservas de este factor registran una alta demanda, por lo que resulta indispensable reforzarlas de inmediato para garantizar la atención en hospitales y guardias de toda la provincia.

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    La sangre de tipo O negativo es de vital importancia para el sistema de salud ya que es considerada donante universal. Esto significa que puede ser transfundida a pacientes de cualquier otro grupo sanguíneo en situaciones de extrema urgencia, cuando no hay tiempo de realizar pruebas de compatibilidad. Además, las autoridades recordaron que también es muy necesaria la donación de O positivo, el tipo de sangre más común y utilizado en la provincia.

    ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan?

    Para garantizar una donación segura, el IPHEM solicita a los voluntarios cumplir con las siguientes condiciones básicas:

    • Edad: Tener entre 18 y 65 años.
    • Peso: Superar los 50 kilogramos.
    • Alimentación: Es fundamental desayunar de manera normal antes de asistir (evitar lácteos y grasas en exceso).
    • Salud general: No presentar síntomas compatibles con fiebre, dolor de garganta o diarrea.
    • Cirugías: Si tuviste alguna intervención quirúrgica en los últimos 6 meses, debés esperar para donar.
    • Parejas: Se debe aguardar 12 meses en caso de haber tenido múltiples parejas sexuales en el último año.

    Dónde donar sangre en San Juan: dirección y horarios del IPHEM

    Los interesados en colaborar pueden presentarse de lunes a viernes en la sede del instituto:

    Dirección: Rivadavia 728 Este, Ciudad de San Juan.

    Teléfonos de consulta: 264-4170406 o al teléfono fijo 4223571.

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