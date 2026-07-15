Coffee Lingual, la propuesta sanjuanina que combina café, juegos y una invitación para hablar en inglés

Hablar inglés fuera del aula suele ser uno de los mayores desafíos para quienes estudian el idioma o desean incorporarlo a su vocabulario. Pensando en eso, dos sanjuaninas decidieron dejar de lado los cuadernos y las lecciones y reemplazarlas por una taza de café, juegos y conversaciones espontáneas. Así nació Coffee Lingual , la propuesta de un club de conversación de San Juan que invita a practicar el idioma en un ambiente distendido.

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Ana Paroldi y Carina Carmona llevan construyendo hace dos décadas una amistad y siendo ambas profesoras de inglés, decidieron dar forma a un espacio que fomente la charla, el dialogo distendido y amplie el vocabulario de los sanjuaninos que hablan o buscan extender sus conocimientos sobre el idioma. En un inicio, los encuentros se realizaron en el bar Ancestral y con el tiempo sumaron el café como excusa para las reuniones del club.

A diferencia de un curso tradicional, cada encuentro funciona de manera independiente. "No son clases ni son encuentros temáticos, sino que literalmente es un club social de conversación" , explicó Paroldi en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Ana Paroldi y Carina Carmona, las creadoras del club de converesación en inglés en San Juan

La dinámica está pensada para que nadie permanezca con el mismo grupo. Cada 20 minutos los participantes deben cambiar de lugar, lo que permite conocer nuevas personas y mantener conversaciones diferentes. Iniciar una conversación de cero con alguien desconocido en otro idioma puede ser complejo. Para ello, las organizadoras del club entregan al inicio de cada encuentro tarjetas con sugerencias de temas.

Pero eso no es todo. Para fomentar el ambiente distendido se realizan además distintos juegos y una trivia que en esta oportunidad será temática mundial. “Tendremos premios de Mokka, que son consumiciones, tanto para la trivia como para las sorpresas que estamos preparando” , destacó Paroldi.

Un espacio donde el inglés deja de dar miedo

Aunque para muchos el primer encuentro puede resultar intimidante, Paroldi asegura que esa sensación desaparece rápidamente. "La primera vez es abrumadora, todo el mundo habla en inglés, pero con el tiempo se van soltando un poco más. A todos les digo que se tengan paciencia a sí mismos".

El club reúne perfiles muy diversos. Participan adolescentes desde los 14 años acompañados por sus padres, estudiantes universitarios, profesionales y jubilados, todos con un objetivo en común: ganar confianza al hablar.

"Mucha gente lo hace porque tiene viajes o estudia inglés. Muchos alumnos de profesorados. Es una excusa, el lugar ideal para practicarlo". Es importante destacar que la invitación esta abierta a aquellas personas que manejan un nivel pre intermedio, intermedio y avanzado.

El dato para ser parte de Coffe Lingual

Los cupos son limitados y, según adelantó Paroldi, todavía quedan algunos lugares disponibles para quienes quieran animarse a dejar la timidez de lado y comprobar que una charla en inglés también puede comenzar con un simple café.

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El encuentro se realizará el sábado 18 de julio, de 10:30 a 12 horas en Mokka Coffee Store, en el Espacio San Juan Shopping. Para inscribirse los interesados se deben comunicar al 2644458409 (Ana Paroldi) o al 1162180738 (Carina Carmona). La actividad es arancelada y tiene un valor de $15.000, incluyendo consumición, con opciones sin tacc.