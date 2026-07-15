Caos en el asentamiento Pedro Echagüe: fue a buscar a "su mujer", destrozó tres casas y amenazó a familias enteras

Un violento episodio ocurrido en el Asentamiento Pedro Echagüe , en Santa Lucía, terminó con un hombre detenido e imputado por una serie de graves delitos luego de que causara destrozos en tres viviendas, intentara robar una bomba de agua y amenazara de muerte a varias familias.

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El acusado es Jonatan David Zalazar, de 37 años , quien, según la investigación del Ministerio Público Fiscal, protagonizó el hecho el pasado 11 de julio, alrededor de las 21, durante un recorrido por tres viviendas linderas del Sector 3 del asentamiento.

De acuerdo con la acusación fiscal, Zalazar llegó primero a la vivienda de una mujer de apellido Flores Guajardo, donde golpeó la puerta y exigió a los gritos que hicieran salir a "su mujer". Al ser informado de que la mujer no estaba en el lugar, se retiró.

Sin embargo, minutos después regresó armado con una planchuela de hierro de aproximadamente un metro y un palo de madera con clavos . Con esos elementos comenzó a destruir la puerta de ingreso, el cierre perimetral, las cañas y parte del piso de cemento de la vivienda.

Luego ingresó sin autorización e intentó llevarse una bomba de agua, aunque no logró concretar el robo .

Antes de retirarse, lanzó una fuerte amenaza contra la propietaria. "No me importa, los voy a prender fuego, los voy a matar y se van a tener que ir".

Los elementos secuestrados a Zalazar.

La violencia continuó en la vivienda contigua, donde reside otra mujer con el mismo apellido Flores Guajardo. Allí rompió la puerta de ingreso, cortó los alambres del cierre perimetral y destruyó parte del cañizo. Además, desafió a la pareja de la mujer diciéndole: "Salí a la calle, te voy a hacer mierda, no me importa una chota".

Mientras que la mujer le advirtió: "Ya se van a tener que ir de acá, ya se viene la vuelta".

Posteriormente se dirigió a una tercera vivienda, ocupada por una mujer de apellido Guajardo Meglioli, donde volvió a romper la puerta de ingreso, ingresó por la fuerza y la amenazó cuando la mujer le pidió que se retirara. "Te voy a romper la cabeza, yo no estoy ni ahí con las mujeres" y "te voy a prender fuego la casa", habría expresado.

Detención

Tras advertir la llegada de la Policía, Zalazar escapó del lugar. Sin embargo, personal de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este, que había sido comisionado por el CISEM, logró localizarlo apenas unos minutos después, a las 21:19, a pocos metros de las viviendas.

Al momento de la aprehensión todavía llevaba consigo la planchuela de hierro y el palo con clavos, elementos que fueron secuestrados por los efectivos.

Los delitos que le imputan

La Fiscalía imputó a Jonatan David Zalazar como autor material de los delitos de: tentativa de robo, por intentar sustraer una bomba de agua; daño reiterado (tres hechos), por los destrozos ocasionados en las tres viviendas; coacción agravada por el empleo de arma, reiterada en tres hechos, por las amenazas proferidas a las damnificadas y violación de domicilio, por ingresar sin autorización a una de las viviendas.

Todos los delitos fueron atribuidos en concurso real, por lo que el acusado deberá enfrentar el correspondiente proceso judicial.