    • 15 de julio de 2026 - 09:11

    Un joven lucha por su vida tras ser baleado en la cabeza en el barrio Los Toneles

    La víctima, identificada como Tiago Estrella, recibió un disparo a corta distancia en plena calle. El presunto agresor escapó y es intensamente buscado por la Policía.

    Un joven lucha por su vida tras ser baleado en la cabeza en el barrio Los Toneles

    Un joven lucha por su vida tras ser baleado en la cabeza en el barrio Los Toneles

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    Un violento enfrentamiento anoche dejó a un vecino del departamento Chimbas al borde de la muerte. Se trata de Tiago Estrella, quien debió ser ingresado de urgencia en el Hospital Rawson tras sufrir una herida de arma de fuego en el cráneo. Por el intento de homicidio, los investigadores policiales buscan a un sospechoso que ya estaría identificado.

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    El sangriento episodio se desencadenó minutos antes de las 20:00 en un sector interno del barrio Los Toneles, precisamente en el límite entre las manzanas J y H. De acuerdo con las primeras reconstrucciones del caso, Estrella fue abordado en la vía pública por otro sujeto. Tras una breve pero acalorada discusión, el agresor sacó un arma y, a sangre fría, le disparó prácticamente a quemarropa antes de darse a la fuga.

    El ataque se consumó a metros del domicilio de la víctima y bajo la mirada de sus propios allegados, quienes auxiliaron de inmediato al herido mientras daban aviso a los servicios de emergencia.

    El cuadro de Estrella es sumamente delicado. En el centro de salud de Capital permanece con pronóstico reservado debido a la gravedad del daño encefálico provocado por el proyectil.

    Despliegue y hermetismo

    La gravedad del hecho alteró por completo la calma en el vecindario chimbero. Ante el clima de extrema tensión y el riesgo de posibles venganzas entre allegados de los involucrados, personal de la Subcomisaría Cipolletti y de la Unidad Operativa Motorizada Nº 5 montaron un fuerte cerco de seguridad en el complejo habitacional.

    Paralelamente, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales tomó las riendas del caso. Mientras los peritos trabajaban en la escena levantando testimonios clave que apuntan a un sospechoso apodado "Lucas", otra comisión judicial se apostó en el Rawson para seguir de cerca el parte médico de la víctima y coordinar las próximas directivas de búsqueda.

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