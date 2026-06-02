"Una fruta mala pudre a todas" y "se le cayó la última careta a la Justicia": las explosivas frases del policía influencer tras ser condenado

La condena contra el policía influencer Gabriel Riveros dejó una escena cargada de tensión y fuertes declaraciones. El ex efectivo policial , que este martes fue hallado culpable por injurias en la causa promovida por el exjefe de Policía Walter Martínez, lanzó duras frases antes y después de escuchar el veredicto que le impuso una multa económica de 20.000 pesos.

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Minutos antes de que el juez Matías Parrón diera a conocer la resolución , Riveros tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. En ese momento eligió una frase breve , pero con un mensaje que no pasó desapercibido: "Cuando una fruta está podrida, pudre a todas las otras".

Esa fue la única reflexión que realizó antes de escuchar la sentencia. Sin embargo, una vez conocido el fallo , su reacción fue mucho más contundente. Visiblemente molesto por la decisión judicial, abandonó la sala de audiencias y, señalando a los medios de comunicación presentes, lanzó otra frase que rápidamente generó repercusión: "Se le cayó la última careta a la Justicia".

La resolución judicial puso fin, al menos en primera instancia, al proceso iniciado por Walter Martínez contra Riveros por una serie de publicaciones difundidas en redes sociales. Según sostuvieron los abogados querellantes Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz durante los alegatos, el influencer vinculó públicamente al exjefe policial con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su paso por la fuerza.

El juez Parrón resolvió condenar a Riveros por injurias y le impuso una multa única de 20.000 pesos. No obstante, rechazó otros planteos formulados por la querella, entre ellos la eliminación de publicaciones, una retractación pública y la prohibición de realizar expresiones similares en el futuro.

La parte denunciante había solicitado una multa de 20.000 pesos por cada uno de los cuatro hechos atribuidos al acusado, lo que hubiera elevado la sanción total a 80.000 pesos. Finalmente, el magistrado optó por aplicar una única multa económica.

El juicio

Durante el debate oral, la querella presentó videos, publicaciones en redes sociales y diversa documentación para sostener que las acusaciones formuladas por Riveros carecían de respaldo probatorio. También incorporó informes relacionados con la causa por el desvío de fondos policiales que terminó con la condena del ex tesorero Oscar Vanetti.

Según los representantes legales de Martínez, las pruebas demostraban que el exjefe policial nunca estuvo imputado ni formalmente acusado en ese expediente judicial, pese a haber sido mencionado reiteradamente por Riveros en sus contenidos.

Por su parte, el influencer sostuvo que sus publicaciones formaban parte de cuestionamientos dirigidos a la conducción policial de aquellos años. Sin embargo, durante el juicio no habría presentado documentación que acreditara las acusaciones difundidas públicamente.

La causa fue tramitada como una acción privada, un procedimiento en el que no interviene el Ministerio Público Fiscal y donde la acusación es impulsada directamente por la persona denunciante.

Con el fallo conocido este martes, Riveros quedó condenado por injurias y deberá afrontar una multa de 20.000 pesos. Sin embargo, conservará intactas sus redes sociales, ya que la Justicia no ordenó eliminar contenidos ni restringió sus publicaciones futuras.