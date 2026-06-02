El padre de Agostina Vega pidió Justicia por su hija y dijo que hay más personas implicadas: "No actuó solo"

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, pidió Justicia por su hija, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida y encontraron su cuerpo el pasado sábado en la ciudad de Córdoba. “Así como asesinaron a mi hija, habrá un montón de Agostinas” , sostuvo en conferencia de prensa.

El padre de la joven arremetió directamente contra Claudio Barrelier , el único detenido en la causa e imputado por el femicidio de la adolescente y sostuvo que “no actuó solo” . “Estuvo en manos de este hijo de mil p… y la va a pagar, y todos los implicados también. No voy a descansar. Tienen que estar todos presos ”, señaló. Confirmó junto a su abogada, Fernanda Alaniz, que realizarán más imputaciones , aunque no dijeron sobre quiénes apuntarán.

“Esto es por ella y para que se sepa la verdad de una vez por todas. Que el foco se centre en ella, en la investigación y toda la gente que es cómplice de esta situación . Más allá del psicópata enfermo hijo de mil p… No sé cómo describirlo, no tiene nombre”.

El padre de Agostina se refirió a su diálogo con Barrelier, a quien entrevistó el pasado lunes tras investigar por su cuenta. “Yo no sabía quién era él en ese momento. Yo estuve el lunes a la tarde, investigando por mi cuenta porque me enteré de la desaparición de mi hija el domingo. Yo necesitaba saber toda la verdad. Y el tipo desde un principio tenía una coartada. Yo no le creí ”.

Su abogada arremetió contra la política. “Vamos a avanzar en esto. Ahora todos salen a hablar de la causa, todos saben un montón. Nadie se arremangó un pantalón para ir a buscar a la nena, ningún político . Él [padre] la buscaba. Respeten a Agostina. Dejen de usarla. ¿Quieren ayudar a la sociedad? Trabajen. No la usemos más a Agostina. Es una víctima. Con todo esto la están volviendo a matar . Basta”.

En paralelo, Alaniz expresó su apoyo al fiscal Raúl Garzón, altamente criticado por la familia materna de Agostina, la sociedad y las organizaciones feministas debido a su tardío accionar. “No hay en Córdoba una investigación en la que hayan encontrado a alguien en tan poco tiempo. No justifico con esto”. Gabriel Vega sumó: “Él me dijo: ‘Yo la voy a encontrar a tu hija’. Y me la encontró, lamentablemente no en la situación que queríamos, pero la encontró”.

En tanto, se refirió a la causa por privación ilegítima de la libertad en 2025 y al fiscal de instrucción Iván Javier Rodríguez que lo dejó en libertad tras 20 días encarcelado. “Ahí tendría que haber actuado como correspondía. Yo no sé el trasfondo, pero si una persona estuvo privada de su libertad, ese tipo nunca tendría que haber salido”.

Alaniz añadió que Barrelier “no estaba apto para la sociedad”. “No es normal que una persona que secuestra a una mujer esté en la calle a los 20 días. ¿Esto se podría haber evitado? Por supuesto. La empezaron a matar hace mucho tiempo”.

La abogada también respondió sobre la presunta denuncia que prevalecería de Agostina sobre su padre. Alaniz negó que dicha denuncia siga vigente y sostuvo que el hombre y su hija estaban en contacto. “Hubo un conflicto familiar, como hay entre cualquier padre e hijo, por una cuestión de cuidados y diferencias. Pero no es que no se hizo cargo. Es mentira que hace un año no la ve, que la maltrataba. La nena en una oportunidad mintió y se retractó y eso consta en acta”.

Vega criticó a los medios de comunicación que “difamaron a su hija” y que “usaron política barata”. “¿Cómo me puedo llegar a sentir yo, la madre o los abuelos? No pueden ser las cosas así. No pude hacer el duelo por mi hija porque mi teléfono no paraba de sonar. Necesitamos respeto para el duelo. A todos se les habrá perdido un familiar. Bueno, a mi hija la asesinaron. Tengan un poquito de empatía, un poco de respeto ante esta situación. Es una situación grave”, reclamó.

La desaparición de Agostina Vega

Agostina Vega había desaparecido el pasado sábado 23 de mayo cuando se subió a un remis desde su casa en General Mosconi y se trasladó 50 cuadras hasta el domicilio de Claudio Barrelier, expareja de su madre, Melisa Heredia.

Una grabación de una cámara de seguridad mostró que Agostina ingresó a la vivienda en Juan del Campillo y Fragueiro y, desde entonces, se perdió su rastro. Las autoridades judiciales activaron la Alerta Sofía, un sistema de búsqueda de menores que se acciona cuando se considera que sus vidas están en peligro, el miércoles 27. La desaparición de Agostina había sido denunciada el mismo sábado 23.

La investigación continuó con serias críticas sobre el accionar policial y judicial en la causa. El primer avance ocurrió cuando una filmación de un domo policial reveló que Barrelier salió de su hogar en barrio Cofico el lunes 25 en un auto Ford Ka negro hacia el barrio Ampliación Ferreyra e ingresó a un terreno descampado de 240 hectáreas. Un día después, los restos de Agostina fueron descubiertos en ese terreno e identificados por su padre.

Tras ello, la imputación de Barrelier por privación ilegítima de la libertad se cambió de grado y se agravó a la de femicidio.