Buscan a un adolescente sanjuanino que desapareció hace tres días

Mediante el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, personal policial, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda para dar con el paradero de Elías Daniel Castro Calderón, de 15 años, un joven sanjuanino que fue visto por última vez el pasado martes 14 de abril por la noche.
Según difundieron a través de redes sociales, el joven salió de su domicilio ubicado en inmediaciones de Vidart y calle Quiroga, alrededor de las 22, y desde entonces no se tienen noticias sobre él.
De acuerdo a los datos aportados, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene el cabello teñido como se observa en la imagen y al momento de su desaparición vestía pantalón negro, campera negra, una remera azul y una gorra negra con visera bordó. Además, indicaron que posee tres tatuajes: dos en los antebrazos y uno en la mano izquierda.
La familia pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse con su papá al 2644675032 pero principalmente dar el alerta al 911.