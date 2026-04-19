Carpintero sanjuanino acusado de estafa devolverá más de $700 mil para evitar una condena

El carpintero fue denunciado por tres clientes por no entregar trabajos cobrados. Acordó devolver el dinero y podría quedar sobreseído.

El carpintero se quedó con más de 700 mil pesos y jamás los devolvió hasta ahora. Imagen creada con IA.

Un carpintero de San Juan, reconocido por la calidad de sus trabajos, quedó en el centro de una causa judicial luego de ser denunciado por tres personas por presuntas estafas. Se trata de Luis Eduardo Guevara, quien habría cobrado distintos encargos sin cumplir con la entrega de los mismos.

La causa penal contra el carpintero La investigación fue impulsada por el fiscal Duilio Ejarque, quien determinó que el perjuicio económico total supera los 700 mil pesos entre los denunciantes.

De acuerdo a la causa, el trabajador oriundo de Capital solicitaba el pago anticipado por los trabajos de carpintería, pero luego no cumplía con lo pactado y desaparecía con el dinero. Según se detalló, uno de los damnificados abonó más de 100 mil pesos, otro más de 200 mil y un tercero superó los 300 mil pesos.

En el marco del proceso judicial, Guevara fue citado a declarar ante el juez Gerardo Fernández Caussi. Con la asistencia del defensor oficial Alejandro Martín García, el acusado accedió a una salida alternativa que contempla la devolución total del dinero a las víctimas.