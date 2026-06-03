Caso Agostina Vega: el bar de Córdoba "Wachitas" se despegó de las versiones que lo vinculaban con la chica

Las repercusiones por el femicidio de Agostina Vega siguen generando derivaciones más allá de la investigación judicial. En las últimas horas, Wachitas Bar, un conocido bar-pool de Nueva Córdoba, difundió un comunicado oficial para desmentir las versiones que empezaron a circular en redes sociales y que lo vinculaban con la causa que tiene como principal acusado a Claudio Barrelier.

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La aclaración llegó después de una serie de publicaciones que relacionaban al local con personas mencionadas en el expediente y con comentarios que, sin respaldo judicial, apuntaban a supuestas actividades irregulares dentro del establecimiento.

Desde la administración del comercio negaron cualquier participación en el hecho y remarcaron, además, que las personas señaladas en redes no son propietarias ni integran la estructura societaria del negocio.

El nombre del bar empezó a aparecer en distintas posteos vinculado con Soledad, la expareja de Claudio Barrelier (acusado por el femicidio), quien este martes explicó públicamente bajo qué circunstancias le prestó el Ford Ka al sospechoso y cómo fue la devolución del vehículo.

En algunos perfiles y publicaciones de redes sociales, la mujer figuraba como relacionada con tareas de producción dentro del local y presunto abuso de menores, algo que la empresa negó de manera tajante.

“Las personas mencionadas no son dueñas ni forman parte de la empresa”, indicaron en el documento, en un intento por frenar las especulaciones que se multiplicaron en las últimas horas. Y subrayaron: “Cualquier afirmación en sentido contrario es incorrecta”.

En el comunicado, los responsables de Wachitas Bar también se refirieron a los procedimientos realizados por la Justicia y las fuerzas de seguridad. Según señalaron, permitieron el ingreso de los investigadores y colaboraron de manera inmediata con todas las medidas ordenadas.

De acuerdo con la versión difundida por el establecimiento, los allanamientos en el lugar no permitieron encontrar elementos que vinculen al negocio con la investigación por el femicidio. Por ese motivo, insistieron en que el local no tiene relación con los hechos que actualmente analiza la Justicia.

“Confiamos plenamente en el accionar de la Justicia”, remarcaron desde el bar, que busca despegarse de cualquier sospecha y dejar en claro su disposición para contribuir al esclarecimiento del caso.

El impacto de los rumores

La dirección del bar también se refirió al daño que provocaron las versiones falsas en el entorno laboral y familiar. “Como cualquier unidad económica, el comercio no tiene injerencia en las actividades privadas de sus empleados, clientes o terceros fuera del horario de trabajo”, señalaron.

Lamentaron la difusión de “información inexacta” que, según dijeron, generó confusión y perjuicios directos tanto a la familia propietaria como a los trabajadores. A pesar de la situación, agradecieron el respaldo de la clientela y de los vecinos de la zona.

“Respetamos el desarrollo de la investigación en curso”, indicaron, reafirmando su postura de neutralidad y transparencia ante el proceso judicial.

Condolencias y apoyo a la familia de Agostina Vega

Más allá de las aclaraciones sobre su situación legal, Wachitas Bar dedicó un párrafo aparte a la familia de Agostina: “Lo más importante para nosotros es expresar nuestro más profundo respeto y acompañamiento a la familia de Agostina Vega que atraviesa tanto dolor e irreparable pérdida”.

Y concluyeron: “Ponernos a su total disposición, más allá de cualquier investigación o información que circule públicamente, entendemos que existe un inmenso dolor humano y enviamos nuestras condolencias”.