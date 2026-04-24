Copa Pejerrey en San Juan: 170 inscriptos, competidores de distintas provincias y un Punta Negra como escenario ideal

Este domingo 26 de abril, desde las 7 de la mañana, el Dique Punta Negra se convertirá en el escenario de la Copa Pejerrey , el segundo torneo organizado por la Asociación Civil de Pesca Deportiva y Actividad Náutica de San Juan desde su existencia. Jorge Mira, secretario de la asociación, detalló en DIARIO DE CUYO cómo están viviendo la previa del encuentro que promete un gran marco de público.

“Nuestra institución nació hace 9 años, y este es el segundo torneo que hacemos desde su existencia, siendo el primero que se hace en Punta Negra, lo cual no es un dato menor. La pesca deportiva es una actividad de bajo costo y además genera un impacto en el turismo, por lo que este torneo es más que una competencia en la provincia”, destacó Mira.

En total serán 170 competidores, tanto de San Juan como también de Córdoba, Mendoza y San Luis . Mira aseguró que el interés registrado fue mucho mayor, pero la capacidad del dique no permitió ampliar el número de competidores. “Nos da una gran alegría poder incluir en este deporte a la mayor cantidad de gente posible”, destacó.

La competencia como tal iniciará a las 9 de la mañana con el ingreso de las embarcaciones al espejo de agua, compitiendo dos categorías: kayak, y lanchas y botes. Serán seis horas dentro del agua, siempre y cuando los factores climáticos y la seguridad náutica lo permitan. Cada embarcación contará con un seguro y tendrán una radio para poder comunicarse tanto con personal de Náutica como con los organizadores del torneo, por cualquier eventualidad que pueda surgir.

Para que todo se haga dentro de lo que establece el reglamento habrá tres lanchas fiscalizadoras y se contará con la presencia de dos biólogos para corroborar que el pez que esté participando de la competencia haya sido extraído del agua el día del concurso.

Los ganadores del torneo serán aquellos pescadores que hayan capturado al pez más grande. Se mide desde la cabeza con la boca cerrada hasta la aleta caudal y debe tener un mínimo de 30 centímetros para entrar en competencia. En caso de haber un empate, se procede al pesar el animal, siendo el más pesado el ganador. Si pesándolos continúa el empate, el ganador se define por sorteo, conforme explicó Mira.

En torno a los premios, el primer lugar se llevará un millón de pesos, el segundo lugar $500.000 y el tercer lugar $300.000. Además habrá sorteo entre los competidores de kayaks, insumos de pesca entre otros premios. También habrá reconocimiento a las competidoras mujeres y adolescentes que se han sumado a la iniciativa.

“Queremos agradecer al Gobierno de la provincia que nos apoya con esto, porque será filmado y grabado con drones para hacer un spot sobre el Dique Punta Negra y la actividad”, destacó Mira. El evento es abierto a todo el público que quiera acompañar la actividad desde las orillas del dique.

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Un torneo de costa y actividades apuntando a las nuevas generaciones, los proyectos de la Asociación de Pesca Deportiva para este año

De acuerdo a lo que adelantó Mira, una vez finalizado el torneo darán inicio a la organización de un nuevo torneo. Se trata de una competencia de pesca de costa y por el momento el escenario elegido sería el Dique de Ullum. “Está en cartelera pero aún no hemos avanzado con la organización. La idea es traer al pescador y darle todas las condiciones para que tengan una actividad ordenada y organizada”, destalló.

Pero eso no sería todo. Otro de los objetivos de este año es atraer a las familias y nuevos pescadores a la actividad. Es por ello que se están analizando distintas alternativas apuntadas a los más pequeños, como campeonatos o similar, para iniciarlos en la actividad, teniendo en cuenta que son quienes mantendrán la pesca deportiva vigente en el futuro.