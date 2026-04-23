    • 23 de abril de 2026 - 19:52

    Paz y pagos en la Federación Ciclista Sanjuanina tras el Argentino de Ruta

    Hubo reunión en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina y se aclararon posturas tras el episodio previo al viaje a Río Cuarto.

    Reunión. La Federación Ciclista Sanjuanina tuvo su habitual cumbre y se analizó el tema del Argentino de Ruta.

    Reunión. La Federación Ciclista Sanjuanina tuvo su habitual cumbre y se analizó el tema del Argentino de Ruta.

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    Por Ariel Poblete

    La cosecha de medallas terminó siendo el bálsamo que necesitaban en la Federación Ciclista Sanjuanina para poder aclarar posiciones tras los inconvenientes previos al viaje al Argentino de Río Cuarto. Ahora, es paz y pagos para terminar con un capítulo bochornoso que no le hizo bien a nadie.

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    Los ciclistas que debieron afrontar sus gastos en forma particular, han ido presentando los comprobantes correspondiente y el tesorero de la Federación, Marcelo Martín ha ido recibiéndolos para saldar el tema. Con eso, el capítulo bochornoso de declaraciones cruzadas previas al viaje, terminaron en el anecdotario pero quedaron pendientes algunas decisiones a futuro.

    El tema de que varios ciclistas que ganaron medallas y decidieron correr sin las camisetas oficiales de San Juan fue tema de análisis y pedirán las explicaciones del caso, sabiendo que las multas son altas. No se manejan sanciones ni nada parecido, pero ese capítulo fue algo que se sintió en todos los estamentos del ciclismo sanjuanino.

    GASTOS DEL ARGENTINO DE RUTA

    La reunión de tablas en la Federación no se extendió más de media hora y luego de que la presidente Alejandra Perona pusiera en la mesa de discusión todo lo que pasó por el retraso administrativo en el pago del subsidio de Deportes para el viaje a Río Cuarto, quedó aclarado que San Juan es una de las pocas, sino la única federación, que afronta gastos de sus ciclistas. Se informó además que los Ciclistas Adaptados han sido licenciados por la Federación, cubriendo esos gastos también.

    Finalmente, en la reunión se anticipó que la semana próxima quedará ya confirmado el calendario de la Temporada de Pista. En ese marco, la Federación Ciclista Sanjuanina ya tiene confirmado el respaldo absoluto de la Secretaría de Deportes para toda esta temporada en el Velódromo Chancay.

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