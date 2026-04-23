Boca gana y se ilusiona: 1-0 a Defensa con gol de Giménez

El partido entre Boca y Defensa y Justicia ya tiene emociones en Florencio Varela, donde el Xeneize se impone 1-0 en el primer tiempo gracias a un gol de Milton Giménez. El equipo de Claudio Úbeda busca una victoria amplia para alcanzar la punta del Torneo Apertura.
El encuentro comenzó con polémica, ya que Defensa y Justicia había abierto el marcador a los 5 minutos, pero el tanto fue anulado por el VAR tras revisión del árbitro Andrés Gariano. Esa decisión cambió el desarrollo del juego y le dio vida a Boca.
Boca en vivo: gol de Giménez y ventaja parcial
A los 22 minutos, tras una mala salida del fondo del equipo local, Milton Giménez aprovechó y convirtió el 1-0 para Boca. La jugada también fue revisada por el VAR, pero finalmente el árbitro convalidó el tanto.
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Desde entonces, el Xeneize logró mayor tranquilidad, con intervenciones clave en defensa de Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, que evitaron el empate del Halcón. El equipo local, por su parte, intenta reaccionar tras el golpe.
Datos del partido
Formación de Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.
Formación de Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero.
Árbitro: Andrés Gariano
Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela)