Boca gana y se ilusiona: 1-0 a Defensa con gol de Giménez

El partido entre Boca y Defensa y Justicia ya tiene emociones en Florencio Varela, donde el Xeneize se impone 1-0 en el primer tiempo gracias a un gol de Milton Giménez. El equipo de Claudio Úbeda busca una victoria amplia para alcanzar la punta del Torneo Apertura.

Héctor Paletta, el árbitro del VAR en el Superclásico, rompió el silencio: "Para la mitad es penal y para la otra no"

Boca también le ganó el Superclásico de Reserva a River y recuperó el liderazgo

El encuentro comenzó con polémica, ya que Defensa y Justicia había abierto el marcador a los 5 minutos , pero el tanto fue anulado por el VAR tras revisión del árbitro Andrés Gariano. Esa decisión cambió el desarrollo del juego y le dio vida a Boca.

A los 22 minutos, tras una mala salida del fondo del equipo local, Milton Giménez aprovechó y convirtió el 1-0 para Boca. La jugada también fue revisada por el VAR, pero finalmente el árbitro convalidó el tanto.

GOL DE BOCA, GOL DE MILTON Giménez aprovechó el error en la salida de Defensa y selló el 1-0 Xeneize en Florencio Varela. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/BZKYYObXD6

Desde entonces, el Xeneize logró mayor tranquilidad, con intervenciones clave en defensa de Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, que evitaron el empate del Halcón. El equipo local, por su parte, intenta reaccionar tras el golpe.

Datos del partido

Formación de Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.

Formación de Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero.

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela)