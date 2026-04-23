Torneo Apertura de AFA: Boca ganó en Defensa y sigue con su presente perfecto

El presente perfecto que vive Boca Juniors se alargó en Florencio Varela. Es que el Xeneize venció a Defensa y Justicia por 4-0 en el anticipo de la fecha 16 del Apertura, clasificó a Fase Final, pasó a la punta y alargó su invicto. Todo junto.

Con un gol de Milton Giménez, a los 22’ del primer tiempo, Boca se llevó mucho más que tres puntos desde la cancha de Defensa y Justicia, que se quedó sin respuestas como para salvar al menos un empate.

En el complemento, Alan Velasco le dio cifras definitivas a una nueva victoria de este Boca que no tiene límites por ahora. A menos de diez minutos para el cierre, Adam Bareiro decoró el resultado con el 3-0 para una goleada impensada. Y de postre, Merentiel marcó el 4-0 para el festejo del mundo boquense.

DEFENSA APRETO

Más incómodo no pudo ser el inicio del partido en Florencio Varela para Boca porque a los 5’ un centro desde la izquierda permitió el anticipo perfecto de Gutiérrez que dejó sin respuesta a Brey. Defensa llegó por primera vez y ya abría el marcador pero el VAR hizo lo suyo y anuló el tanto del Halcón por offside casi milimétrico.

Nació otro partido porque Boca se acomodó mejor, presionó mejor y a los 22’ logró lo que vino a buscar cuando Milton Giménez giró en la puerta del área y metió un gol de otro partido, clavando la pelota en el ángulo. Golazo para poner a Boca arriba en su primera llegada fondo. Una solución rápida para meterle más presión a un Defensa y Justicia que se desdibujó.

En la parte final de este primer tiempo, el partido entró en zona de poco juego y más roces. Boca lo controló, lo fue llevando y lo terminó cerrando con el gran objetivo que buscó: los tres puntos.

En el complemento, Defensa intentó buscar el partido a partir de sus necesidades per empezó a chocar contra sus propias limitaciones. Boca decidió rearmarse en el medio con el ingreso de Ascacibar por Romero y con eso fue controlando el trámite del partido. Adentro Paredes, adentro Bareiro y el objetivo de cerrar el resultado a partir de las urgencias de Defensa que necesitaba arriesgar algo más en el tramo final del partido.

En los últimos quince minutos de partido, Defensa buscó ese gol para empatarlo y se desprotegió en varios pasajes pero Boca no pudo terminar de liquidarlo. Se abrió más el trámite del partido pero Boca lo controló sin muchos sobresaltos. Defensa se jugó el resto con todos los cambios que tuvo a mano pero no lo pudo encontrar.

Llegó el minuto 32 y Alan Velasco sentenció todo en Florencio Varela poniendo el 2-0 definitivo para los de Ubeda que disfrutan de un presente más que perfecto. Y faltaba el detalle no menor del tercer gol, obra de Bareiro. Goleada y fiesta.

Se fue así este inicio de la fecha 16 y Boca logró su gran objetivo: asegurar su clasificación a la fase final del Apertura y además pasar al frente a la Zona A y de plus, estirar su dulce racha en todos los frentes. Defensa se quedó sin nada y su pasaje se definirá en la fecha final.

Boca sigue sin perder, suma en todos los frentes y ahora ya piensa en otra cosa tras asegurar su pasaje a la Fase final del Torneo Apertura de AFA.