    • 15 de abril de 2026 - 14:31

    Robo de transformadores a Naturgy San Juan: condenaron al principal sospechoso y quedó libre

    Enzo Salinas acordó un juicio abreviado y recibió tres años de prisión condicional por el robo de transformadores a Naturgy San Juan.

    El ex operario de DISEI obtuvo la libertad tras aceptar una condena por juicio abreviado.&nbsp;

    El ex operario de DISEI obtuvo la libertad tras aceptar una condena por juicio abreviado. 

    Foto:

    DIARIO DE CUYO
    Por Germán González

    Leé además

    alarma en mendoza: amenaza de tiroteo en una escuela genero alarma y un operativo policial

    Alarma en Mendoza: amenaza de tiroteo en una escuela generó alarma y un operativo policial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El caso estremecedor causó conmoción en Quilmes.

    Estremecedor: una adolescente tuvo un parto con asistencia de ChatGPT y luego el padre abandonó a la beba

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Robo de transformadores en San Juan

    La resolución judicial puso fin a una causa que había generado fuerte impacto por el millonario perjuicio económico derivado del robo de energía eléctrica, estimado en unos $489.000.000.

    Según la investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Verónica Prividera, Salinas, empleado de subcontratista DISEI de la distribuidora, participó en al menos tres hechos vinculados a la sustracción de transformadores y el montaje de conexiones ilegales.

    WhatsApp Image 2026-04-15 at 14.23.07
    Ver&oacute;nica Prividera y Claudia Salica, integrantes de la UFI Delitos Contra La Propiedad, y Claudio Vera y Alejandro Iragorre, abogados de la defensa.&nbsp;

    Verónica Prividera y Claudia Salica, integrantes de la UFI Delitos Contra La Propiedad, y Claudio Vera y Alejandro Iragorre, abogados de la defensa.

    De acuerdo a la acusación, el operario retiró equipos eléctricos utilizando grúas y personal a su cargo, y en uno de los casos incluso ordenó reinstalar un transformador para encubrir la maniobra tras advertir que podía ser descubierto. Fue en inmediaciones de la Finca de Frutos del Sol.

    La investigación se inició a partir de la denuncia por el robo de uno de estos equipos en febrero pasado en el departamento 25 de Mayo. A partir de allí, los pesquisas llegaron hasta una finca identificada como Pujol donde detectaron otros tres transformadores sustraídos entre 2023 y 2024, además de un tendido eléctrico clandestino de más de 3.000 metros.

    Ese sistema estaba conectado de forma ilegal a la red de media tensión y era utilizado para abastecer de energía un predio rural, principalmente para tareas de riego, sin ningún tipo de medición ni autorización.

    Por estos hechos, Salinas fue condenado como autor de delitos como encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, hurto en grado de tentativa y defraudación en la administración de bienes ajenos.

    En la causa también estuvo involucrado el empresario brasileño Leginaldo De Oliveira, señalado como beneficiario de la maniobra, quien recuperó la libertad durante el proceso y aseguró que desconocía el origen ilícito de los equipos: “Para mí estaba todo de diez”, declaró ante la Justicia. Para la fiscalía esto resulta sospechoso ya que no solo tiene fincas en San Juan, sino también en Mendoza, además está radicado hace 15 años en la provincia.

    El caso fue tramitado ante el juez de garantías Federico Rodríguez, y contó con la participación de los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre. También del doctor, Milenko García, representante en la querella de Naturgy San Juan.

    Con la condena condicional, Salinas no irá a prisión, aunque deberá cumplir reglas de conducta y quedará bajo supervisión judicial. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades en torno a la compleja maniobra de robo de energía.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Por el caso federal de la sanjuanina, quedaron dos personas detenidas. 

    Rescataron a una sanjuanina víctima de trata tras un allanamiento en Santiago del Estero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pablo Samuel Aguirre no mostró arrepentimento por el crimen que cometió tras asestarle una puñalada a su vecino de Pocito.

    Lo mató de una puñalada brutal y no mostró arrepentimiento en el juicio abreviado: recibió 9 años de cárcel

    Por Germán González
    La muerte del periodista causó conmoción en Mendoza.

    Accidente en Mendoza: investigan la misteriosa muerte del exmarido de una reconocida periodista sanjuanina

    rematan la casa de vanetti tras el desvio de fondos de la policia: esta en un barrio privado y tiene dos pisos

    Rematan la casa de Vanetti tras el desvío de fondos de la Policía: está en un barrio privado y tiene dos pisos

    Por Redacción Diario de Cuyo