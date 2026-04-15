Robo de transformadores a Naturgy San Juan: condenaron al principal sospechoso y quedó libre

El operario acusado del robo de transformadores a la empresa Naturgy fue finalmente condenado , aunque logró evitar la cárcel . Se trata de Enzo Sebastián Salinas , quien aceptó un acuerdo de juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión condicional .

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La resolución judicial puso fin a una causa que había generado fuerte impacto por el millonario perjuicio económico derivado del robo de energía eléctrica, estimado en unos $489.000.000 .

Según la investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad , a cargo de la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Verónica Prividera , Salinas , empleado de subcontratista DISEI de la distribuidora , participó en al menos tres hechos vinculados a la sustracción de transformadores y el montaje de conexiones ilegales.

Verónica Prividera y Claudia Salica, integrantes de la UFI Delitos Contra La Propiedad, y Claudio Vera y Alejandro Iragorre, abogados de la defensa.

De acuerdo a la acusación, el operario retiró equipos eléctricos utilizando grúas y personal a su cargo, y en uno de los casos incluso ordenó reinstalar un transformador para encubrir la maniobra tras advertir que podía ser descubierto . Fue en inmediaciones de la Finca de Frutos del Sol.

La investigación se inició a partir de la denuncia por el robo de uno de estos equipos en febrero pasado en el departamento 25 de Mayo. A partir de allí, los pesquisas llegaron hasta una finca identificada como Pujol donde detectaron otros tres transformadores sustraídos entre 2023 y 2024, además de un tendido eléctrico clandestino de más de 3.000 metros.

Ese sistema estaba conectado de forma ilegal a la red de media tensión y era utilizado para abastecer de energía un predio rural, principalmente para tareas de riego, sin ningún tipo de medición ni autorización.

Por estos hechos, Salinas fue condenado como autor de delitos como encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, hurto en grado de tentativa y defraudación en la administración de bienes ajenos.

En la causa también estuvo involucrado el empresario brasileño Leginaldo De Oliveira, señalado como beneficiario de la maniobra, quien recuperó la libertad durante el proceso y aseguró que desconocía el origen ilícito de los equipos: “Para mí estaba todo de diez”, declaró ante la Justicia. Para la fiscalía esto resulta sospechoso ya que no solo tiene fincas en San Juan, sino también en Mendoza, además está radicado hace 15 años en la provincia.

El caso fue tramitado ante el juez de garantías Federico Rodríguez, y contó con la participación de los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre. También del doctor, Milenko García, representante en la querella de Naturgy San Juan.

Con la condena condicional, Salinas no irá a prisión, aunque deberá cumplir reglas de conducta y quedará bajo supervisión judicial. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades en torno a la compleja maniobra de robo de energía.