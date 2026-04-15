Lo mató de una puñalada brutal y no mostró arrepentimiento en el juicio abreviado: recibió 9 años de cárcel

Este miércoles 15 de abril, la Justicia sanjuanina condenó a nueve años de prisión a Pablo Samuel Aguirre , de 19 años , conocido como “El Ñata” , tras admitir que asesinó de una puñalada a su vecino José Mario Amaya, de 36 años, en Pocito .

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El acuerdo de juicio abreviado fue homologado por el juez de garantías Matías Parrón , luego de que el imputado aceptara su responsabilidad por el delito de homicidio simple.

El abreviado fue alcanzado entre el fiscal Nicolás Schiattino, la ayudante fiscal Roxana Fernández y la defensa técnica, a cargo de la abogada Filomena Noriega . Durante la audiencia, realizada en la sala 16, Aguirre apenas se limitó a decir: “Estoy de acuerdo”, sin evidenciar emoción ni arrepentimiento .

El momento más tenso se vivió cuando la madre de la víctima tomó la palabra. Visiblemente afectada, se acercó al acusado y le preguntó directamente: “¿Realmente estás arrepentido?” . Aguirre respondió en voz baja que sí, aunque la mujer, al retirarse, expresó con dolor: “No se siente arrepentido”.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 10.19.23 "Justicia por José Mario Amaya", rezaban las pancartas colocadas en el frente de Tribunales. DIARIO DE CUYO

En el exterior del edificio judicial, familiares y vecinos de Amaya se manifestaron con carteles reclamando justicia por el crimen.

Brutal puñalada y muerte en Ruta 40

El homicidio ocurrió en la madrugada de noviembre de 2025, sobre Ruta Nacional 40, entre calles 11 y 12, en Pocito. Según la reconstrucción del caso, Amaya se encontraba dentro de su automóvil junto a amigos, estacionado frente a su vivienda.

En ese contexto, Aguirre, vecino de la víctima, se acercó y comenzó a agredirlo verbalmente, incluso arrojando piedras contra el vehículo. La situación escaló rápidamente: Amaya descendió del auto y ambos se encontraron en medio de la ruta.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 10.19.26 Filomena Noriega, abogada defensora.

Fue allí cuando Aguirre, armado con un cuchillo tipo carnicero, atacó violentamente a Amaya y le asestó una puñalada en el lado izquierdo del cuello, debajo de la oreja. La herida fue profunda y provocó una pérdida masiva de sangre.

Tras el ataque, el agresor escapó hacia su domicilio y luego se dio a la fuga hacia una zona rural cercana. En el lugar del hecho quedaron la hoja del cuchillo, una gorra y abundantes manchas de sangre.

Malherido, Amaya alcanzó a regresar hacia su casa, donde, frente a sus familiares, solo pudo decir “me dio” antes de desplomarse. Fue trasladado de urgencia al Hospital Federico Cantoni, pero ingresó sin signos vitales.

Detención y pruebas clave

Horas después del crimen, y tras un rastrillaje con apoyo de drones en una zona de difícil acceso, Aguirre fue encontrado oculto en una acequia, con manchas de sangre en su ropa.

samuel aguirre detención Aguirre fue detenido a pocos metros del lugar del crimen.

Durante la investigación, se secuestró el mango de un cuchillo tipo carnicero en su vivienda, compatible con la hoja hallada en la escena. La autopsia confirmó que la víctima sufrió una herida cortante en la región mandibular izquierda que comprometió incluso parte de la oreja.

samuel aguirre Pablo Samuel Aguirre tras ser detenido.

El caso fue investigado por la UFI Delitos Especiales, con la intervención de los fiscales Iván Grassi, Francisco Micheltorena y el propio Schiattino, junto a un amplio despliegue policial.

Con la homologación del acuerdo, el caso quedó cerrado judicialmente, aunque para la familia de la víctima el dolor y el reclamo de justicia siguen intactos.