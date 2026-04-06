Crimen y horror: un vecino mató de un tiro en la cabeza a otro para poner fin a una discusión

El crimen sacudió el este de la ciudad de Córdoba, donde un joven de 28 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en su vivienda ubicada en Camino a Chacra de la Merced. La víctima fue identificada como Claudio Lescano , cuyo entorno ahora exige justicia. Por el crimen fue detenido Sergio Farías , de 55 años, conocido como “Pelusa”.

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La investigación continúa abierta para determinar si otra persona participó del ataque. Según la reconstrucción de los investigadores, el hecho ocurrió el pasado viernes cerca de las 23, cuando Farías llegó al domicilio donde se encontraba Lescano. De acuerdo a las primeras hipótesis, el hombre no buscaba directamente a la víctima, sino a una mujer que estaba en la vivienda.

Al intentar impedir su ingreso, Lescano se enfrentó con el agresor, quien llevaba un arma de fuego en la cintura. En ese contexto se habría producido un forcejeo inicial que rápidamente derivó en una discusión cada vez más violenta.

Testigos reflejaron el momento de horror e indicaron que, tras los primeros gritos e insultos, se escucharon al menos dos disparos. Uno de ellos impactó en la cabeza de Lescano, dejándolo gravemente herido. Pese a la rápida asistencia de vecinos y un servicio de emergencias, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

Los investigadores sostienen que existía un conflicto previo entre Farías y la mujer vinculada a la vivienda, lo que habría motivado su llegada al lugar. No está claro si el atacante fue agredido o si simplemente desoyó las advertencias de no ingresar.

Según los testimonios, Farías habría llegado alterado y exigiendo que la mujer saliera del domicilio. La situación escaló en pocos segundos y terminó en el trágico desenlace.

La fuga y la detención

Tras el ataque, el sospechoso escapó rápidamente del lugar. Vecinos y allegados iniciaron una campaña en redes sociales para dar con su paradero, lo que permitió acelerar su localización.

Finalmente, fue detenido al día siguiente durante un operativo policial en la localidad de Malvinas Argentinas, donde se había ocultado en una zona rural.

Ahora, la fiscalía trabaja para esclarecer completamente el caso: busca determinar si Farías actuó solo, cómo llegó el arma a sus manos y cuál fue la secuencia exacta del crimen. También se analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

Mientras tanto, familiares y amigos de Lescano continúan reclamando justicia por un crimen que, según sostienen, podría haberse evitado.