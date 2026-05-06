Encontraron a un niño intoxicado con cocaína en San Juan: el fuerte descargo de la madre

Un caso que conmociona a la provincia sigue sumando capítulos. La madre del niño de 4 años que fue internado tras dar positivo en cocaína rompió el silencio y lanzó duras acusaciones contra el padre del menor , quien quedó en la mira de la Justicia.

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El hecho ocurrió cuando el pequeño, oriundo del barrio Licciardi, fue llevado de urgencia a un centro de salud luego de desvanecerse mientras jugaba. En un primer momento, se habló de un golpe en la cabeza, pero los estudios médicos confirmaron la presencia de cocaína en su organismo , lo que encendió todas las alarmas.

A través de un fuerte posteo en redes sociales, la madre del niño defendió su rol y cuestionó las críticas recibidas. “Acá la ‘mala madre, la drogadicta, la descuidada’… como dicen sin saber lo que pasó”, expresó, visiblemente indignada. A través de un fuerte posteo en redes sociales, la madre del niño defendió su rol y cuestionó las críticas recibidas. “Acá la ‘mala madre, la drogadicta, la descuidada’… como dicen sin saber lo que pasó”, expresó, visiblemente indignada.

Según su relato, el padre tenía al menor bajo su cuidado desde el día anterior y fue quien lo trasladó al hospital. Sin embargo, su comportamiento llamó la atención. “Estaba desorientado”, aseguró la mujer, quien además contó que el hombre se retiró del lugar cuando los médicos comenzaron a atender al niño.

El momento más tenso, según describió, ocurrió cuando el padre regresó al hospital con algunas pertenencias. “Al ver la Policía, huyó como una rata. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ocultar?”, cuestionó. El momento más tenso, según describió, ocurrió cuando el padre regresó al hospital con algunas pertenencias. “Al ver la Policía, huyó como una rata. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ocultar?”, cuestionó.

El menor fue derivado posteriormente al Hospital Rawson, donde se le realizaron estudios más complejos. Si bien la tomografía descartó lesiones graves en la cabeza, los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína en sangre y orina.

En paralelo, la madre también señaló que su hijo presentaba golpes, lo que abrió otra línea de investigación para determinar si se trató de un accidente o de una posible agresión.

Afortunadamente, el niño evolucionó favorablemente y recibió el alta médica el martes 5 de mayo, por lo que ya se encuentra nuevamente junto a su madre.

La causa es investigada por la UFI CAVIG, que busca reconstruir lo sucedido y establecer cómo el menor tuvo contacto con la droga. En ese marco, el padre fue detenido y los investigadores analizan imputarlo por lesiones agravadas por el vínculo, además de evaluar otras posibles responsabilidades penales.

Durante los allanamientos en su domicilio, se secuestraron elementos vinculados a un presunto cultivo de cannabis, aunque no se hallaron sustancias ilegales y algunos materiales fueron descartados tras las pericias.

Mientras tanto, la madre insiste en su reclamo: “Quiero saber absolutamente todo lo que le pasó a mi hijo. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró.