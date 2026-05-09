TC en Termas: Rossi se quedó con la pole y Tobías Martínez 14°

Turismo Carretera tuvo una clasificación vibrante en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo y el gran protagonista volvió a ser Matías Rossi. El piloto del Toyota Camry marcó el mejor tiempo de la jornada, consiguió su segunda pole position de la temporada 2026 y confirmó el gran nivel que mostró durante los entrenamientos.

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En una tanda extremadamente pareja, el “Misil” registró un tiempo de 1m32s436 y se quedó con el mejor lugar de partida para la quinta fecha del campeonato. Además, el experimentado piloto alcanzó su pole número 41 en el TC, ampliando todavía más su récord histórico dentro de la categoría.

Detrás suyo terminó una de las grandes revelaciones del año, Marco Dianda, quien quedó a apenas 24 milésimas con el Dodge Challenger. El joven cordobés volvió a demostrar que atraviesa un gran momento y estuvo muy cerca de arrebatarle la clasificación a Rossi.

El tercer puesto quedó para Mauricio Lambiris con Ford Mustang, mientras que Christian Ledesma completó el top 4 con Chevrolet Camaro.

Por su parte, el sanjuanino Tobías Martínez cerró una sólida clasificación y terminó en el puesto 14, manteniéndose competitivo dentro de un fin de semana donde las diferencias fueron mínimas. El piloto cuyano buscará avanzar posiciones en las series y mantenerse en pelea durante la final del domingo.

La clasificación mostró una enorme paridad: 30 autos terminaron encerrados dentro del primer segundo de diferencia, reflejando el alto nivel de competitividad que atraviesa actualmente el Turismo Carretera.

Además, Rossi rompió el récord histórico del circuito, bajando en más de dos segundos la marca que Guillermo Ortelli mantenía desde 2016. El piloto de Del Viso también consiguió algo especial: fue la primera vez que logró una pole en Termas de Río Hondo, sumando así un nuevo circuito a su extensa lista de dominios en la categoría.

“Fue una clasificación muy peleada. En el segundo intento pude hacer una vuelta limpia y aprovechar el grip del auto”, explicó Rossi luego de quedarse con el mejor tiempo.

Ahora, toda la atención estará puesta en las series del domingo, donde Tobías Martínez intentará meterse entre los protagonistas y avanzar en una fecha clave del campeonato.