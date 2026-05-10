Nacional de Ruta 10K: dos triunfos mendocinos en la Ciudad de San Juan

Ignacio Sánchez y Lorena Cuello se quedaron con la cuarta fecha del Nacional de Ruta que pasó por nuestra provincia.

Masculino. Ignacio Sánchez fue el mejor entre los Varones de los 10K.

Pasó la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Ruta 10K y en la mañana de este domingo, el dominio en las calles céntricas de la Ciudad de San Juan fue mendocino con victorias en Masculino y Femenino. Una fiesta del atletismo en San Juan que sirvió para consolidar a la provincia como plaza deportiva de nivel nacional.

Con un tiempo de 31m.17 seg. el mendocino Ignacio Sánchez se quedó con el trazado que recorrió desde el palacio municipal luego hacia el Norte a Concepción, luego Avenida España para terminar finalmente en el microcentro frente a la municipalidad de la Ciudad de San Juan. El tucumano Rodrigo Godino fue el escolta del líder, mientras que el sanjuanino Santiago Ríboli terminó completando el podio con un registro de 32m.31segundos.

En la General Femenina, la victoria también fue mendocina porque Lorena Cuello terminó siendo la mejor con un registro de 35m.08seg. Su escolta fue la puntana Lucía Suárez que marcó 36m10seg. quedando en el tercer lugar la sanjuanina Belén Sánchez con un tiempo de 39m.25seg.

Además, hubo competencia en los 5K de carácter participativo y la categoría de los Kids que le pusieron otro colorido a la fría mañana de este domingo en Capital.