    • 22 de mayo de 2026 - 20:22

    El PRO sanjuanino participó del "próximo paso" de Mauricio Macri en Mendoza

    La Juventud del PRO, liderada por Agustín Prado, estuvo en la vecina provincia para escuchar el discurso del expresidente que criticó el rumbo de Javier Milei.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un contingente de dirigentes y militantes del PRO de San Juan cruzó esta semana a Mendoza para participar del encuentro “Próximo Paso”, la actividad política encabezada por el expresidente Mauricio Macri y organizada por el partido amarillo en el hotel Hilton de Guaymallén.

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    La delegación sanjuanina estuvo integrada principalmente por referentes de la Juventud PRO, espacio conducido por Agustín Prado, quienes ratificaron su alineamiento con el macrismo duro y dejaron en claro que no están de acuerdo con una eventual alianza con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. Principalmente porque en San Juan están bajo el ala del gobernador Marcelo Orrego.

    La presencia sanjuanina se dio en medio de un escenario político nacional marcado por las tensiones entre el PRO y el presidente Javier Milei. Según trascendió entre los asistentes, el grupo sanjuanino respaldó el mensaje de Macri y coincide con la idea de preservar la identidad partidaria sin diluirse en acuerdos electorales con el oficialismo libertario.

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    El encuentro mendocino funcionó como una demostración de fuerza del expresidente, que volvió a posicionarse en el centro de la escena opositora con un discurso cargado de definiciones políticas. “Necesitamos avanzar; que el cambio avance y nunca más retroceda”, sostuvo Macri ante dirigentes de distintas provincias, entre ellas San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja.

    Durante su exposición, el fundador del PRO también lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias de las internas políticas. “Si la energía se te va con la fisura interna no podés llevar adelante el cambio”, expresó el exmandatario, en una frase que varios dirigentes interpretaron como una crítica indirecta hacia la conducción política de Milei.

    En el acto también estuvo presente la exvicepresidenta Gabriela Michetti, quien defendió la gestión de Cambiemos y remarcó que el gobierno de Macri recibió “un país arrancando desde -40”. “Nos metimos en política para transformar, para cambiar”, afirmó.

    La actividad fue organizada por el presidente del PRO mendocino, Gabriel Pradines, y reunió a dirigentes regionales en un contexto donde el partido busca redefinir su estrategia nacional. Además del acto central, Macri mantuvo reuniones con referentes políticos y compartió actividades con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a quien elogió públicamente durante su discurso.

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