Tras la disolución de la UTE que trabajaba en la Ruta 40 Sur, la UOCRA es lapidaria: "Foja cero" y 100 empleos en riesgo

La obra de la Ruta 40 Sur quedó envuelta en un escenario crítico luego de que desde la UOCRA confirmaran la rescisión del contrato por parte de las empresas Dumandzic y Semisa, integrantes de la UTE encargada del proyecto vial que une San Juan con Mendoza.

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La situación, según advirtieron desde el gremio, implica prácticamente volver a “foja cero” en una obra que demandó años de planificación, gestiones y procesos administrativos para su puesta en marcha.

El dirigente sindical Alberto Tovares confirmó que las firmas decidieron disolver la UTE tras varios meses sin recibir pagos nacionales . “Desde septiembre hasta la fecha no vieron más un peso directamente. Así no se podía seguir, así que tomaron la decisión de rescindir el contrato”, explicó en declaraciones a Diario de Cuyo.

La decisión llega semanas después de que trascendiera que el Gobierno nacional retiró cerca de 2 mil millones de pesos destinados al proyecto, dejando a la obra completamente desfinanciada y con los trabajos totalmente paralizados. Actualmente, el obrador permanece prácticamente vacío y solo un pequeño grupo de personas realiza tareas de vigilancia en el predio. Además, los últimos 100 trabajadores vinculados al proyecto fueron despedidos hace alrededor de dos meses.

Pero el impacto va más allá de los despidos inmediatos. Desde la UOCRA remarcaron que, al haberse rescindido el contrato, una eventual reactivación de la obra requerirá reiniciar todos los mecanismos administrativos correspondientes a una obra vial nacional: nuevo llamado a licitación, elaboración y apertura de pliegos, adjudicación y conformación de una nueva empresa o UTE para ejecutar los trabajos.

Es decir, el proyecto debería atravesar nuevamente un proceso burocrático y técnico que en este tipo de obras suele demandar años. “Era un proyecto muy importante para la provincia y para el sector. Había muchas expectativas laborales y hoy todo quedó frustrado”, lamentó Tovares.

A la confirmación realizada por la UOCRA se sumó además la voz del Sindicato de Trabajadores Viales de la Nación en San Juan. Su secretario general, Carlos Ordóñez, ratificó que “las dos empresas se han retirado de la ejecución de la obra y está iniciado el proceso de rescisión del contrato”, al tiempo que aseguró que actualmente “la obra está parada y no se está ejecutando ninguna tarea”. De esta manera, tanto el gremio de la construcción como el de los trabajadores viales coincidieron en que el proyecto quedó completamente frenado.

La obra afectada corresponde al tramo entre Cerrillo y Media Agua, uno de los sectores estratégicos de la Ruta 40 Sur. Según explicó el dirigente sindical, el proyecto podría haber llegado a emplear cerca de 250 trabajadores en su pico máximo de actividad durante los próximos tres años. Desde el gremio también señalaron que el Gobierno provincial realizó gestiones para intentar sostener la continuidad de la obra, aunque sin éxito, debido a que el financiamiento y las decisiones finales dependían de Nación.

En paralelo, indicó que el gremio mantiene expectativas en nuevos proyectos vinculados a la minería para intentar contener la pérdida de empleo en la construcción. Entre ellos mencionó la futura ejecución del Corredor Norte, entre Angualasto y La Majadita, que ya fue licitado y podría generar nuevas oportunidades laborales en los próximos meses.

En medio de un contexto crítico para la construcción, la paralización de la Ruta 40 Sur representa un nuevo golpe para el sector en San Juan, que en los últimos meses viene registrando despidos y cancelaciones de proyectos vinculados tanto a la obra pública como a emprendimientos privados.