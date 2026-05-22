El sucesor de Baigorrí: arrancó la ronda de entrevistas para definir al nuevo juez de Cámara Laboral en San Juan

La vacante que dejó Guillermo Baigorrí en la Cámara Laboral activó uno de los concursos más importantes del Poder Judicial sanjuanino. El Consejo de la Magistratura ya inició las entrevistas a los postulantes y debió reconfigurar su integración tras la inhibición de una consejera por vínculos familiares con uno de los candidatos.

El proceso para cubrir una de las vacantes más sensibles del Poder Judicial de San Juan entró en una etapa decisiva. Este viernes, el Consejo de la Magistratura comenzó con las entrevistas personales a los postulantes que buscan convertirse en el próximo integrante de la Cámara Laboral.

La convocatoria despertó un fuerte interés dentro del ámbito jurídico provincial. Según trascendió, durante la primera jornada estaba avanzaron con unas 40 entrevistas y el cronograma deberá extenderse debido al elevado número de aspirantes anotados.

La vacante se generó tras la salida de Guillermo Baigorrí, quien dejó su cargo en el tribunal laboral luego de ser designado fiscal General de la Corte. Desde entonces, el concurso se convirtió en uno de los más observados dentro del ambiente judicial sanjuanino.

Entre los nombres que participan del proceso aparece el abogado Roy Kirby, uno de los apuntados como posible sucesor de Baigorrí porque su esposa Valeria Torres dio el voto para la participación del exjuez en la terna. Además, hubo profesionales vinculados al fuero laboral y funcionarios judiciales con trayectoria en la provincia.

Uno de los aspectos que marcó esta etapa del concurso fue la modificación en la integración del cuerpo evaluador. La consejera Torres decidió apartarse del procedimiento por una cuestión de transparencia justamente por el parentesco con Kirby.