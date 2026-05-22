La Justicia ordenó la intervención de la UOM por irregularidades en las elecciones del gremio. 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) , desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán y dispuso la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días.

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La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulos los comicios realizados en la seccional Campana de la UOM, origen de una causa impulsada por la Lista Naranja, que había denunciado irregularidades en el proceso electoral desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

En un fallo de fuerte impacto político y sindical, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González concluyeron que el proceso “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y consideraron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical contemplados en la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El eje central de la resolución estuvo puesto en el sistema de custodia de las urnas durante los tres días que duró la votación en Campana. Según señaló la Cámara, las urnas permanecían bajo control exclusivo de la Junta Electoral seccional dentro de la sede sindical, sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los votos.

Los magistrados remarcaron que las elecciones sindicales deben desarrollarse en una sola jornada , salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas, y advirtieron que la extensión del proceso durante tres días requería controles reforzados que, según sostuvieron, no existieron.

Además, el tribunal cuestionó que se invitara a fiscales opositores a “pernoctar” dentro de la sede sindical para custodiar las urnas, algo que calificó como una medida “inaceptable e irrazonable”.

A partir de esas conclusiones, la Cámara declaró la nulidad de la elección en la seccional Campana y dejó sin efecto la designación de las autoridades locales y de los integrantes del Colegio Electoral que luego participaron de la elección nacional de la UOM.

Según el fallo, esa situación terminó afectando directamente la validez de la elección realizada el 18 de marzo, en la que Abel Furlán había sido ratificado como secretario general del gremio metalúrgico.

“Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo el tribunal en la resolución.

Como consecuencia, la Justicia ordenó el cese inmediato de toda la conducción nacional de la UOM y dejó sin efecto las designaciones realizadas por las actuales autoridades desde su asunción. También dispuso la intervención judicial del sindicato por 180 días mientras se reorganiza el proceso institucional de la organización gremial.

La reacción de los gremios combativos

Minutos después de conocerse la decisión de la Justicia, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, hizo un duro descargo en sus redes sociales. “No vamos a permitir que la Justicia y el Gobierno vulneren la autonomía de las organizaciones sindicales”, apuntó.

“Repudiamos esta intervención que violenta la voluntad de los trabajadores y pretende disciplinar a los dirigentes gremiales que luchan” agregó el líder sindical.

“Nos solidarizamos y apoyamos a los metalúrgicos de la UOM y a su secretario general Abel Furlán. ¡Nos quieren obedientes y subordinados pero no van a poder!“, finalizó Aguiar.