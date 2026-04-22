    • 22 de abril de 2026 - 09:42

    Intentó robar en una verdulería de La Bebida y terminó encerrado por el dueño

    El sospechoso fue sorprendido mientras sustraía verduras y un foco tras dañar el local, situado en La Bebida. El propietario lo encerró y llamó al 911.

    Intentó robar en una verdulería de La Bebida y terminó encerrado por el dueño.

    Intentó robar en una verdulería de La Bebida y terminó encerrado por el dueño.

    Foto:

    Por Germán González

    Un insólito episodio de inseguridad ocurrió en la mañana del martes 20 de abril en una verdulería de La Bebida, en Rivadavia, cuando un joven fue sorprendido en pleno intento de robo y terminó reducido por el propio comerciante, que lo encerró en el local.

    Leé además

    Droga.

    Golpe al narcomenudeo en La Bebida: cayó una pareja con cocaína, marihuana y medio millón de pesos
    La muerte del nene provocó gran conmoción en La Calera, Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

    El desgarrador relato del hermano del niño que murió mientras jugaba a la pelota en el recreo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Intento de robo en una verdulería en La Bebida

    Según informó el Ministerio Público Fiscal a través del Sistema Especial de Flagrancia, el hecho se registró alrededor de las 9 en un local ubicado en la intersección de calles República del Líbano y Comercio. Allí, Ariel Contreras, de 26 años, habría dañado una chapa lateral del comercio para ingresar al interior.

    image

    Una vez dentro, el sospechoso comenzó a sustraer una bolsa con verduras y un foco de luz del negocio. Sin embargo, toda la secuencia fue advertida por el dueño, quien vive justo enfrente del local.

    Lejos de dejarlo escapar, el damnificado reaccionó rápidamente: cerró el lugar y dejó al presunto ladrón encerrado en el interior, mientras daba aviso al 911. Minutos después, personal policial llegó al lugar y aprehendió al joven, cerca de las 9.10.

    image

    En el procedimiento se secuestraron los elementos sustraídos, que fueron restituidos al comerciante en el lugar.

    El caso quedó en manos del fiscal de turno de la UFI de Flagrancia, Cristian Gerarduzzi, con la intervención del ayudante fiscal Francisco Montaño, quienes dispusieron el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa fue caratulada provisoriamente como “robo simple en grado de tentativa”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Conmoción en Córdoba: un niño de 11 años falleció mientras jugaba en el recreo en su escuela

    Murió un niño de 11 años en el recreo: investigan las causas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La zona del accidente. Foto: gentileza radio Manantial

    Tragedia en Calingasta: murió un camionero y hay un joven grave tras un vuelco en Ruta 414

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tragedia en ruta 7: murio un motociclista tras chocar con un camion

    Tragedia en Ruta 7: murió un motociclista tras chocar con un camión

    Detenido.

    Entró a robar a la casa de una mujer, lo descubrieron y quisieron golpearlo: va a prisión por más de 13 años

    Por Germán González