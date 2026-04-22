Intentó robar en una verdulería de La Bebida y terminó encerrado por el dueño.

Un insólito episodio de inseguridad ocurrió en la mañana del martes 20 de abril en una verdulería de La Bebida , en Rivadavia, cuando un joven fue sorprendido en pleno intento de robo y terminó reducido por el propio comerciante, que lo encerró en el local.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal a través del Sistema Especial de Flagrancia , el hecho se registró alrededor de las 9 en un local ubicado en la intersección de calles República del Líbano y Comercio. Allí, Ariel Contreras, de 26 años, habría dañado una chapa lateral del comercio para ingresar al interior.

Una vez dentro, el sospechoso comenzó a sustraer una bolsa con verduras y un foco de luz del negocio . Sin embargo, toda la secuencia fue advertida por el dueño, quien vive justo enfrente del local.

Lejos de dejarlo escapar, el damnificado reaccionó rápidamente: cerró el lugar y dejó al presunto ladrón encerrado en el interior, mientras daba aviso al 911. Minutos después, personal policial llegó al lugar y aprehendió al joven, cerca de las 9.10.

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En el procedimiento se secuestraron los elementos sustraídos, que fueron restituidos al comerciante en el lugar.

El caso quedó en manos del fiscal de turno de la UFI de Flagrancia, Cristian Gerarduzzi, con la intervención del ayudante fiscal Francisco Montaño, quienes dispusieron el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa fue caratulada provisoriamente como “robo simple en grado de tentativa”.