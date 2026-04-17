    • 17 de abril de 2026 - 09:10

    Golpe al narcomenudeo en La Bebida: cayó una pareja con cocaína, marihuana y medio millón de pesos

    El operativo fue realizado por Drogas Ilegales y el grupo táctico GERAS. Una pareja fue detenida, acusada de comercializar estupefacientes en La Bebida.

    Droga.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo antidroga en el barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida, terminó con una pareja detenida y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta de droga.

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    Desde una cuna, estéreos hasta dos bicicletas, lo encontraron en una casa en Marquesado, Rivadavia. 

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    El procedimiento se realizó en una vivienda señalada en una investigación previa como posible punto de comercialización. Con orden de la Justicia Federal, los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron cocaína y marihuana ya fraccionadas, listas para su distribución.

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    En total, se incautaron unos 400 gramos de cocaína y 300 de marihuana, además de una balanza de precisión, recortes y otros elementos utilizados para el armado de dosis. También hallaron alrededor de 500 mil pesos en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados.

    Como resultado del allanamiento, fueron detenidos un hombre y una mujer, de 40 y 33 años, quienes quedaron bajo sospecha de integrar un circuito de venta de estupefacientes en la zona. Tras la audiencia realizada en el fuero federal, ambos fueron enviados al Servicio Penitenciario, acusados de infringir la ley de drogas. La investigación busca ahora determinar el alcance de la actividad y si hay más personas involucradas.

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