Golpe al narcomenudeo en La Bebida: cayó una pareja con cocaína, marihuana y medio millón de pesos

El operativo fue realizado por Drogas Ilegales y el grupo táctico GERAS. Una pareja fue detenida, acusada de comercializar estupefacientes en La Bebida.

Un operativo antidroga en el barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida, terminó con una pareja detenida y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta de droga.

El procedimiento se realizó en una vivienda señalada en una investigación previa como posible punto de comercialización. Con orden de la Justicia Federal, los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron cocaína y marihuana ya fraccionadas, listas para su distribución.

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En total, se incautaron unos 400 gramos de cocaína y 300 de marihuana, además de una balanza de precisión, recortes y otros elementos utilizados para el armado de dosis. También hallaron alrededor de 500 mil pesos en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados.