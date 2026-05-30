    • 30 de mayo de 2026 - 19:11

    La identidad de la motociclista fallecida en un siniestro vial con un camión ocurrido en La Bebida

    El fatal siniestro ocurrió sobre calle Pellegrini, cuando la moto que conducía impactó contra la parte trasera de un camión. La identidad se conoció esta tarde.

    La identidad de la motociclista era María Estefanía Durán, de 29 años. Aparentemente el camión frenó su marcha y la joven no pudo esquivarlo.&nbsp;

    La identidad de la motociclista era María Estefanía Durán, de 29 años. Aparentemente el camión frenó su marcha y la joven no pudo esquivarlo. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mujer que perdió la vida este sábado por la mañana en un violento siniestro vial ocurrido en Rivadavia fue identificada como María Estefanía Durán, de 29 años. La joven circulaba en motocicleta cuando protagonizó una colisión por alcance contra un camión y falleció en el lugar.

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    La reconstrucción de la tragedia en La Bebida

    Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el camión involucrado es un Mercedes Benz conducido por Víctor Emilio Navarro Gallardo, quien se dirigía hacia el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) para descargar residuos recolectados durante la mañana en el barrio Aramburu.

    De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el camionero circulaba de norte a sur por calle Pellegrini cuando redujo la velocidad y detuvo momentáneamente la marcha debido a que la calzada se encontraba parcialmente obstruida por ramas de árboles y el ancho de la vía dificultaba el tránsito.

    Fue en ese momento cuando sintió un fuerte impacto en la parte trasera derecha del vehículo. Instantes después observó que una motocicleta había colisionado y que su conductora terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina oeste de la calle.

    La moto involucrada era una Maverick 110, también conducida en sentido norte-sur por Estefanía Durán.

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    El camión involucrado en la tragedia.

    El camión involucrado en la tragedia.

    Como consecuencia de la violencia del choque, la joven quedó tendida sobre la banquina sin signos vitales. Personal médico que acudió al lugar confirmó el fallecimiento.

    Tras el siniestro, efectivos policiales y peritos realizaron las medidas correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho. Además, al conductor del camión se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

    Por disposición judicial, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de los estudios de rigor.

    La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con la intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, mientras que las actuaciones policiales estuvieron a cargo de personal de la Comisaría 34ª.

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