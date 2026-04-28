Estafa en una aplicación de pagos: le robaron $3 millones a un jubilado sanjuanino

Según la denuncia que radicó el hombre de 75 años, ingresó a la aplicación y sufrió una estafa virtual.

Un jubilado de 75 años, domiciliado en Capital, denunció haber sido víctima de una estafa virtual tras ingresar a una conocida aplicación de pagos, donde delincuentes lograron vaciarle la cuenta y transferirle $3.000.000.

Fuentes judiciales, el hecho ocurrió durante la mañana del 25 de abril, cuando utilizaba su computadora y accedió a la plataforma de Mercado Pago con la intención de revisar promociones. En ese contexto, le apareció en pantalla una supuesta solicitud de autenticación mediante reconocimiento facial. Sin sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta, el hombre activó la cámara y completó el procedimiento, creyendo que era un paso habitual de seguridad.

Sin embargo, esa acción habría permitido a los estafadores acceder a su cuenta. Horas más tarde, al volver a ingresar, el jubilado constató que se había realizado una transferencia por $3.000.000 a nombre de una mujer desconocida.