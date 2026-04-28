Operativo de tránsito en 9 de Julio: detuvieron a 15 conductores ebrios a la salida de un boliche

Los controles se realizaron en la Villa Cabecera junto a personal de la Comisaría 11ra. Advierten preocupación por desmanes, picadas y circulación de trabajadores en ese horario.

Un operativo de seguridad vial realizado en el departamento 9 de Julio dejó como saldo la detención de 15 conductores que circulaban en estado de ebriedad a la salida de un local bailable ubicado en la villa cabecera.

El procedimiento se llevó a cabo en conjunto entre personal policial y efectivos de la Comisaría 11, en horarios de desconcentración del boliche, situado en una zona céntrica, contigua a la iglesia y frente al edificio municipal. Según indicaron fuentes policiales, el resultado corresponde a uno de los puestos de control instalados, aunque anticiparon que en los próximos fines de semana se intensificarán los operativos en todos los accesos al lugar.

Desde la fuerza señalaron que la situación genera preocupación, ya que en ese horario comienza a incrementarse la circulación de trabajadores que se dirigen a sus puestos laborales, en un contexto marcado además por picadas, corridas y persecuciones protagonizadas por conductores alcoholizados que intentan evadir los controles.

Asimismo, indicaron que por directivas superiores se reforzarán los controles no solo en las inmediaciones del local, sino también en los ingresos al departamento, con el objetivo de ordenar el tránsito y prevenir incidentes. También se pondrá el foco en el control del ingreso de menores al boliche, el cual, según remarcaron, funcionaba con escasa supervisión en materia de seguridad.