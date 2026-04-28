    • 28 de abril de 2026 - 09:14

    Desesperada búsqueda de dos hombres desaparecidos tras salir a pescar en kayak

    No hay rastros de los hombres desde el momento en que salieron a pescar.

    Se montó un operativo de búsqueda en un margen dle Río de la Plata.

    Se montó un operativo de búsqueda en un margen dle Río de la Plata.

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    La desaparición de dos hombres que habían salido a pescar en kayak en el Río de la Plata mantiene en vilo a familiares y autoridades, que desplegaron un amplio operativo de búsqueda en la zona. Según reconstruyeron fuentes oficiales, ambos fueron vistos por última vez cuando se internaron en el agua con la embarcación liviana, y desde entonces no se volvió a tener contacto con ellos.

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    El caso se conoció luego de que allegados advirtieran la ausencia y realizaran la denuncia correspondiente. A partir de ese momento, distintas fuerzas iniciaron rastrillajes por agua, aire y tierra, sin resultados positivos hasta el momento. El área donde se concentra la búsqueda presenta condiciones cambiantes, lo que complica las tareas.

    Desde el inicio del operativo interviene personal especializado que recorre distintos sectores del Río de la Plata, tanto en superficie como en zonas costeras. La búsqueda incluye embarcaciones de Prefectura y sobrevuelos, con el objetivo de detectar cualquier indicio que permita reconstruir lo ocurrido.

    De acuerdo con la información difundida, no hay rastros de los hombres desde el momento en que salieron a pescar. El procedimiento se realiza de manera coordinada entre distintas áreas y continúa de forma ininterrumpida, con la expectativa de encontrar señales que orienten la investigación.

    Las condiciones meteorológicas y las características propias del río representan un desafío adicional. En este tipo de escenarios, factores como el viento, la corriente y la amplitud del estuario pueden desplazar rápidamente una embarcación o cualquier objeto, lo que amplía el radio de búsqueda.

    Las hipótesis

    Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre lo ocurrido, una de las principales hipótesis apunta a un posible accidente durante la navegación. El uso de kayaks para la pesca deportiva es habitual en la zona, pero implica riesgos, especialmente cuando las condiciones climáticas cambian o no se cuenta con equipamiento adecuado.

    Casos similares registrados en los últimos años muestran que la combinación de viento, oleaje y falta de elementos de seguridad puede derivar en situaciones críticas. En algunos antecedentes, incluso, las embarcaciones fueron halladas a gran distancia del punto de partida, lo que da cuenta de la fuerza de las corrientes en el área.

    En este contexto, los especialistas suelen recomendar el uso de chalecos salvavidas, la consulta previa del pronóstico y la navegación en zonas seguras. También remarcan la importancia de informar a terceros sobre la actividad prevista, una medida clave para activar rápidamente los protocolos de búsqueda en caso de emergencia.

    Por el momento, la investigación se centra en reconstruir el recorrido de los pescadores y determinar las condiciones en las que se produjo la desaparición. Mientras tanto, familiares y allegados aguardan novedades en medio de la incertidumbre.

    El operativo continúa con el correr de las horas, con la participación de equipos que amplían progresivamente el área de rastrillaje. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no descartan ninguna hipótesis hasta contar con elementos concluyentes.

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