    • 28 de abril de 2026 - 08:30

    Un técnico de fútbol y expolicía deberá pagar 60 millones de pesos para no ir preso: estafó a dos excompañeros

    Gastón Solera admitió haber engañado a dos excompañeros de la Policía con falsos remates de casas y camionetas.

    Solera, el DT condenado a pagar una suma millonaria.

    Solera, el DT condenado a pagar una suma millonaria.

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    El mundillo del fútbol local y la fuerza policial se vieron sacudidos este lunes en los Tribunales sanjuaninos. Gastón Solera, reconocido por su reciente paso como entrenador de Unión de Villa Krause, se sentó en el banquillo de los acusados y admitió su culpabilidad en una serie de estafas que lo dejaron a un paso de la celda. Tras reconocer los delitos, la defensa del imputado logró frenar el pedido de detención mediante un acuerdo de reparación económica que lo obliga a desembolsar una suma sideral.

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    La trama delictiva, ventilada ante el juez de Garantías Pablo León, desnudó una mecánica de engaños basada en la confianza. Las víctimas fueron dos excompañeros de Solera en la Policía de San Juan, quienes cayeron en la trampa de supuestas inversiones inmobiliarias y vehiculares que nunca existieron. El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco detallaron cómo el ex DT utilizó la fachada de "remates judiciales" para hacerse con el dinero de los damnificados.

    El caso más resonante tiene como protagonista a Martín Leites. Según la acusación, en marzo de 2025, Solera le ofreció una vivienda en el exclusivo barrio Del Bono, en Capital. Bajo la promesa de que el inmueble valía 200.000 dólares pero podía reservarse con una entrega inicial, el estafador llevó a Leites a visitar la propiedad para darle veracidad al relato.

    La víctima, convencida de la oportunidad, realizó múltiples transferencias y entregas en efectivo, alcanzando la cifra de 43 millones de pesos. Sin embargo, la entrega de la llave nunca llegó y Solera desapareció del radar, cortando toda comunicación ante los reclamos de su "socio".

    El segundo hecho se remonta a finales de 2021. Néstor Vargas, otro exintegrante de la fuerza, denunció que Solera le ofreció acceder a una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok a precio de base en un remate judicial. Bajo esta premisa, Vargas entregó casi 3 millones de pesos entre diciembre de aquel año y enero de 2022. Para dar una apariencia de legalidad a la estafa, incluso llegaron a firmar un acta de acuerdo que terminó siendo un papel sin valor.

    Una salida millonaria: 60 millones de pesos

    Ante la inminente posibilidad de que la Fiscalía solicitara la prisión preventiva, el abogado defensor Horacio Carrizo lanzó una propuesta de último momento: una reparación integral del daño. Tras un cuarto intermedio, se selló el compromiso que permitirá a Solera mantener la libertad, al menos mientras cumpla con el cronograma de pagos.

    El acuerdo establece que el exentrenador deberá pagar 55 millones de pesos a Leites y 5 millones a Vargas. La deuda se cancelará en diez cuotas mensuales correlativas (de 5,5 millones y 500 mil pesos respectivamente), iniciando el próximo 27 de mayo.

    Con este fallo, el proceso penal queda en suspenso. No obstante, la advertencia de la Justicia fue tajante: si Solera falla en un solo pago, el acuerdo caerá automáticamente, la causa se reactivará y el reconocido hombre del fútbol de Rawson deberá enfrentar el calabozo de manera efectiva.

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