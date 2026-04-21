Alerta "robocalling": la nueva estafa telefónica donde te llaman, hay silencio del otro lado y pueden sacarte información

No es extraño que cada vez más personas tengan un teléfono móvil en su poder y es que la necesidad de comunicación se ha vuelto tan urgente que ha obligado a la población a estar conectados en todo momento; sin embargo, este suceso también ha dado pie a que los ‘amantes de lo ajeno’ desarrollen técnicas para cometer crímenes valiéndose de la tecnología. ¿Te suena el método de robocalling ?

Aunque el término parezca nuevo, la realidad es que es una práctica tan habitual que hasta se ha llegado a normalizar. Consiste en recibir una llamada de parte de un número desconocido y, ante la curiosidad del dueño de la línea, terminamos por contestar para después esperar a que alguna persona responda, lo que no sucede, llevándonos a colgar pensando que no ha sucedido nada; sin embargo, puede que hayamos sido víctimas de un fraude.

Cabe destacar que cuando se lleva a cabo el robocalling, que en términos técnicos se considera una práctica de marketing telefónico automatizada que utiliza un marcador automático para realizar llamadas masivas y reproducir un mensaje pregrabado a un gran número de personas, éstas no son realizadas por una persona real, sino por un software que marca números de teléfono de forma automática.

Al inicio, la persona que recibía la llamada no experimentaba una conversación en vivo , sino que en su lugar lo que ocurre es que se reproduce un mensaje grabado al destinatario. Si bien el robocalling a menudo se asocia con llamadas no deseadas o spam, también puede utilizarse para fines legítimos, como:

Desafortunadamente, también se ha utilizado de manera maliciosa, es decir, los estafadores utilizan el robocalling para engañar a las personas y obtener información personal o financiera. En ese sentido, las autoridades han destacado que durante los primeros tres meses de este 2024 se registró un aumento del 128% en cuanto a robo de identidad se refiere si se compara este tipo de delitos con el mismo periodo, pero del 2023.

¿Cómo se comete el fraude a través del robocalling?

Los criminales que se valen de esta práctica se enfocan en verificar que se trata de un número real al que están marcando, por lo que sólo les bastan unos segundos de la llamada para ello. Al tratarse de un número activo, suelen conservarlo y, de acuerdo con las primeras investigaciones, son vendidos a células criminales para posteriormente engañar al usuario.

Evitar por completo el robocalling puede ser complicado, pero existen algunas medidas que puedes tomar para reducir significativamente la cantidad de llamadas no deseadas que recibes: