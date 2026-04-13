Estafa: engañaron a jubilada en Capital y le robaron $3,6 millones

Un nuevo caso de estafa vuelve a encender la alarma en San Juan, especialmente entre jubilados. Una mujer de 82 años fue engañada mediante un falso contacto de una empresa de servicios y terminó perdiendo una suma millonaria.
Una jubilada de Capital fue víctima de una estafa tras un falso mensaje de Naturgy. Le hackearon cuentas y usaron tarjetas para robarle millones.
Un nuevo caso de estafa vuelve a encender la alarma en San Juan, especialmente entre jubilados. Una mujer de 82 años fue engañada mediante un falso contacto de una empresa de servicios y terminó perdiendo una suma millonaria.
El hecho fue denunciado por Mercedes Mirta Díaz, de 82 años, domiciliada en Capital, quien relató que el pasado 5 de marzo recibió un mensaje supuestamente de la empresa Naturgy, donde le ofrecían un beneficio exclusivo para jubilados.
Según su testimonio, la mujer comenzó a chatear con un supuesto operador, quien luego la contactó telefónicamente. Allí le indicaron que para acceder al beneficio debía ingresar códigos a través de un link que le enviaron.
En ese momento, se encontraba con su nieto, y tras seguir las instrucciones, los delincuentes lograron hackear el celular y acceder a la cuenta de Mercado Pago del familiar, además de utilizar una tarjeta del Banco Columbia.
El resultado fue devastador: realizaron movimientos por un total de $3.600.000, generando un fuerte perjuicio económico para la familia.
El caso fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien dispuso que se radique la denuncia formal, se aporten pruebas como capturas de pantalla, movimientos y comprobantes, y que la causa sea remitida a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.
Desde las autoridades reiteraron la importancia de no compartir datos personales ni códigos enviados por mensajes o enlaces desconocidos, ya que este tipo de maniobras fraudulentas son cada vez más frecuentes.
El episodio vuelve a dejar en evidencia la necesidad de reforzar la prevención, especialmente en sectores vulnerables como los adultos mayores, frente al avance de las estafas digitales.