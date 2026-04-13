Estafa: engañaron a jubilada en Capital y le robaron $3,6 millones

Un nuevo caso de estafa vuelve a encender la alarma en San Juan , especialmente entre jubilados. Una mujer de 82 años fue engañada mediante un falso contacto de una empresa de servicios y terminó perdiendo una suma millonaria.

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El hecho fue denunciado por Mercedes Mirta Díaz, de 82 años , domiciliada en Capital , quien relató que el pasado 5 de marzo recibió un mensaje supuestamente de la empresa Naturgy , donde le ofrecían un beneficio exclusivo para jubilados.

Según su testimonio, la mujer comenzó a chatear con un supuesto operador , quien luego la contactó telefónicamente. Allí le indicaron que para acceder al beneficio debía ingresar códigos a través de un link que le enviaron .

En ese momento, se encontraba con su nieto, y tras seguir las instrucciones, los delincuentes lograron hackear el celular y acceder a la cuenta de Mercado Pago del familiar , además de utilizar una tarjeta del Banco Columbia.

El resultado fue devastador: realizaron movimientos por un total de $3.600.000 , generando un fuerte perjuicio económico para la familia.

Investigación y advertencia por estafa

El caso fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien dispuso que se radique la denuncia formal, se aporten pruebas como capturas de pantalla, movimientos y comprobantes, y que la causa sea remitida a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Desde las autoridades reiteraron la importancia de no compartir datos personales ni códigos enviados por mensajes o enlaces desconocidos, ya que este tipo de maniobras fraudulentas son cada vez más frecuentes.

El episodio vuelve a dejar en evidencia la necesidad de reforzar la prevención, especialmente en sectores vulnerables como los adultos mayores, frente al avance de las estafas digitales.