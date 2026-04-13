    • 13 de abril de 2026 - 22:51

    Estafa: engañaron a jubilada en Capital y le robaron $3,6 millones

    Una jubilada de Capital fue víctima de una estafa tras un falso mensaje de Naturgy. Le hackearon cuentas y usaron tarjetas para robarle millones.

    Crecen los casos de estafa a jubilados mediante engaños digitales en San Juan.

    Crecen los casos de estafa a jubilados mediante engaños digitales en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo caso de estafa vuelve a encender la alarma en San Juan, especialmente entre jubilados. Una mujer de 82 años fue engañada mediante un falso contacto de una empresa de servicios y terminó perdiendo una suma millonaria.

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    El hecho fue denunciado por Mercedes Mirta Díaz, de 82 años, domiciliada en Capital, quien relató que el pasado 5 de marzo recibió un mensaje supuestamente de la empresa Naturgy, donde le ofrecían un beneficio exclusivo para jubilados.

    Estafa: cómo fue el engaño virtual

    Según su testimonio, la mujer comenzó a chatear con un supuesto operador, quien luego la contactó telefónicamente. Allí le indicaron que para acceder al beneficio debía ingresar códigos a través de un link que le enviaron.

    En ese momento, se encontraba con su nieto, y tras seguir las instrucciones, los delincuentes lograron hackear el celular y acceder a la cuenta de Mercado Pago del familiar, además de utilizar una tarjeta del Banco Columbia.

    El resultado fue devastador: realizaron movimientos por un total de $3.600.000, generando un fuerte perjuicio económico para la familia.

    Investigación y advertencia por estafa

    El caso fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien dispuso que se radique la denuncia formal, se aporten pruebas como capturas de pantalla, movimientos y comprobantes, y que la causa sea remitida a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

    Desde las autoridades reiteraron la importancia de no compartir datos personales ni códigos enviados por mensajes o enlaces desconocidos, ya que este tipo de maniobras fraudulentas son cada vez más frecuentes.

    El episodio vuelve a dejar en evidencia la necesidad de reforzar la prevención, especialmente en sectores vulnerables como los adultos mayores, frente al avance de las estafas digitales.

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