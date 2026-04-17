    • 17 de abril de 2026 - 08:37

    Capital: denunció a su ex por gastarle 2 millones de pesos con la tarjeta de crédito

    Una mujer descubrió la millonaria deuda al revisar el resumen bancario. Asegura que el hombre aprovechó una extensión del plástico tras la separación.

    Estafa con el uso de tarjeta de crédito.

    Estafa con el uso de tarjeta de crédito.

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    Una ruptura sentimental en el departamento Capital derivó en una grave denuncia penal que ahora es investigada por la Justicia sanjuanina. Lo que comenzó como el fin de una relación terminó con una mujer de 43 años presentándose ante la Policía para denunciar a su expareja por una presunta estafa que alcanza los $2.000.000.

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    Según informaron fuentes vinculadas al caso, la damnificada (identificada por sus iniciales como B.M.) detectó la maniobra la semana pasada al momento de revisar su resumen de cuenta. Ante la aparición de consumos que no reconocía, la mujer acudió a su entidad bancaria para solicitar un informe detallado de los movimientos.

    En el banco le confirmaron que los gastos habían sido efectuados a través de una tarjeta adicional que ella misma le había otorgado a su entonces pareja, un hombre identificado como J.M., antes de que se produjera la ruptura del vínculo hace apenas unas semanas.

    La sospecha de la denunciante es que el sujeto, aprovechando que todavía tenía en su poder el plástico y que el mismo seguía operativo, realizó una serie de compras de forma deliberada antes de que ella diera de baja la extensión. Para la presunta víctima, no se trató de un error sino de una acción de "despecho" destinada a generarle un perjuicio económico de magnitud.

    Tras radicar la denuncia en la Comisaría 28ª, el caso fue derivado a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quienes ya impartieron las primeras directivas para constatar los comercios donde se realizaron las transacciones y confirmar la autoría de los gastos.

    Por el momento, la mujer ya procedió al bloqueo total de las cuentas adicionales, mientras la Justicia intenta determinar si la conducta del exmarido encuadra en la figura de estafa o si existen otros atenuantes legales en el marco de la disputa tras la separación.

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