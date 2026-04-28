    • 28 de abril de 2026 - 08:28

    Dos hermanitos terminaron hospitalizados luego de que se les cayera un portón

    El hecho ocurrió en una vivienda de calle Lamadrid.

    Hospital Rawson.

    Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave accidente doméstico generó preocupación este lunes por la tarde en el departamento Santa Lucía, donde dos hermanitos de 6 y 4 años resultaron heridos luego de que un portón de hierro cayera sobre ellos.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid. Según informaron fuentes del caso, la madre de 45 años de los niños, intentaba abrir el portón de ingreso junto a sus hijos cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la estructura se desprendió y se desplomó directamente sobre los pequeños.

    La situación motivó un inmediato llamado al 911. A los pocos minutos llegó personal médico, que asistió a los menores en el lugar y luego dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Rawson.

    En paralelo, intervino la UFI Delitos Especiales, que inició las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el desprendimiento del portón y si existían fallas estructurales o falta de mantenimiento en la instalación.

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