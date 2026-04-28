Dos hermanitos terminaron hospitalizados luego de que se les cayera un portón

Un grave accidente doméstico generó preocupación este lunes por la tarde en el departamento Santa Lucía, donde dos hermanitos de 6 y 4 años resultaron heridos luego de que un portón de hierro cayera sobre ellos.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid. Según informaron fuentes del caso, la madre de 45 años de los niños, intentaba abrir el portón de ingreso junto a sus hijos cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la estructura se desprendió y se desplomó directamente sobre los pequeños.

La situación motivó un inmediato llamado al 911. A los pocos minutos llegó personal médico, que asistió a los menores en el lugar y luego dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Rawson.