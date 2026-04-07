Condenan a dos sujetos por escanear iris y usar datos para estafas en San Juan

Captaban a personas vulnerables con falsas promesas laborales, les pagaban $10.000 y utilizaban sus datos para crear cuentas destinadas a maniobras fraudulentas.

Dos personas fueron condenadas en San Juan por llevar adelante una maniobra que combinaba la captación de datos biométricos y estafas digitales, en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad.

Según informaron desde la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2024, cuando los imputados Braian Martín Silva y Silvina Mariel Mendieta comenzaron a reclutar personas de bajos recursos económicos, muchas de ellas con escasa formación o sin escolarización.

Los encuentros se realizaban principalmente en Rawson, en lugares como el salón de eventos Eleazar y el complejo José Dolores, además de otros puntos alejados. Allí les ofrecían dinero a cambio de escanearles el iris, bajo la supuesta promesa de trabajar para una empresa europea denominada “WorkCoin”.

Sin embargo, la investigación determinó que las víctimas no tenían ningún vínculo con dicha firma y que los acusados utilizaban dispositivos propios para obtener de manera ilegal datos personales y biométricos. A cambio, les abonaban aproximadamente 10.000 pesos.

Con esa información, los imputados generaban cuentas digitales que luego eran utilizadas como “cuentas mulas”, es decir, herramientas para concretar maniobras fraudulentas, incluyendo la creación y venta de perfiles en plataformas vinculadas a criptomonedas.