Detuvieron a un hombre en Ullum por portar un rifle sin documentación

El acusado, de 52 años, viajaba junto a su familia en una camioneta y quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Un hombre de 52 años fue detenido en el departamento Ullum luego de que efectivos policiales detectaran que transportaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente durante un control realizado sobre Ruta Provincial 436.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento tuvo lugar mientras personal de seguridad realizaba tareas de control vehicular en la zona. Allí identificaron a un sujeto de apellido Salinas, oriundo de Tudcum, departamento Iglesia, quien se desplazaba en una camioneta Ford Ranger acompañado por su pareja y sus hijos menores de edad.

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Durante la inspección, los uniformados constataron que el hombre llevaba un rifle automático calibre 22. Además, secuestraron ocho municiones y dos vainas servidas.