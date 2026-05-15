Jáchal: murió un conductor tras chocar contra un árbol

El siniestro ocurrió en la zona de Pampa del Chañar durante la madrugada.

Un hombre murió este viernes por la madrugada tras protagonizar un violento siniestro vial en inmediaciones de la Ruta 491, en el departamento Jáchal. El hecho ocurrió en la zona de Pampa del Chañar y tuvo como protagonista a un automóvil Volkswagen Gol en el que circulaba una sola persona.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando de frente contra un árbol. Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 7 de la mañana, aunque se estima que el siniestro se produjo durante la madrugada.

Según lo que indicó el comisario de la Seccional 21ra a Radio Sarmiento, una persona que pasaba por la zona observó el vehículo siniestrado y dio aviso a los servicios de emergencia.