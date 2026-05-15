    • 15 de mayo de 2026 - 08:11

    Jáchal: murió un conductor tras chocar contra un árbol

    El siniestro ocurrió en la zona de Pampa del Chañar durante la madrugada.

    Jáchal.

    Jáchal.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre murió este viernes por la madrugada tras protagonizar un violento siniestro vial en inmediaciones de la Ruta 491, en el departamento Jáchal. El hecho ocurrió en la zona de Pampa del Chañar y tuvo como protagonista a un automóvil Volkswagen Gol en el que circulaba una sola persona.

    Leé además

    La víctima terminó con heridas graves en hospital Guillermo Rawson. Se cumple un año del accidente, la víctima fallecía días después, el 8 de mayo de 2025.

    Atropelló a un peatón que agonizó en el hospital y murió: 2 años de prisión condicional y 5 de inhabilitación
    millonario robo en jachal: se llevaron cerca de $100.000.000 de la casa de un empresario

    Millonario robo en Jáchal: se llevaron cerca de $100.000.000 de la casa de un empresario

    De acuerdo con la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando de frente contra un árbol. Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar.

    Las autoridades tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 7 de la mañana, aunque se estima que el siniestro se produjo durante la madrugada.

    Según lo que indicó el comisario de la Seccional 21ra a Radio Sarmiento, una persona que pasaba por la zona observó el vehículo siniestrado y dio aviso a los servicios de emergencia.

    Hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima, aunque se confirmó que se trataba de una persona oriunda del departamento Jáchal. Personal policial y peritos, a cargo del fiscal Aballay, trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Escáner de iris.

    Condenaron a otro integrante de la banda acusada de escanear iris de forma ilegal en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La causa la lleva adelante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

    El hijo de un empresario sanjuanino, investigado por presuntas estafas: cómo actuaba para quedarse con los dólares de sus víctimas

    Conmoción: hallaron asesinado a Benjamín Scerra

    Conmoción: hallaron asesinado a Benjamín Scerra

    Una niña murió aplastada por un portón de hierro

    Una niña murió aplastada por un portón de hierro