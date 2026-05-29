    • 29 de mayo de 2026 - 09:43

    Chimbas lanzó 'Comunidad Activa', una propuesta para promover la participación vecinal y el cambio social

    Este programa del municipio de Chimbas visita los barrios con diferentes tipos de actividades y servicios.

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    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Chimbas puso en marcha el programa "Comunidad Activa", una iniciativa que utiliza la animación sociocultural como una herramienta para promover la participación vecinal, el cambio social y la dinamización de las distintas comunidades del departamento a través de actividades culturales, deportivas, ambientales y educativas.

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    Ayelén Mallea, al frente de la Dirección de Gestión y Planificación, explicó que ‘Comunidad Activa’ no se trata de los talleres tradicionales, sino de un proceso guiado que busca fortalecer en los vecinos la identidad barrial, el sentido de pertenencia y la apropiación del espacio público por parte de los vecinos, logrando a su vez un acercamiento directo del municipio en el territorio.

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    Gracias a 'Comunidad Activa', los chicos de Chimbas pueden participar de actidades culturales y artísticas de manera gratuita.

    Gracias a 'Comunidad Activa', los chicos de Chimbas pueden participar de actidades culturales y artísticas de manera gratuita.

    Logística y desarrollo de la nueva propuesta en Chimbas

    Para la ejecución de este programa, la Dirección de Juventud, a cargo de Alejandro Chávez, convocó a jóvenes voluntarios que ya forman parte del equipo que recorre los barrios y villas cada sábado. ‘La iniciativa se destaca por su carácter transversal, una línea de trabajo impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, que involucra a las diferentes áreas del municipio’, dijo el funcionario.

    En este marco, la Dirección de Cultura, Educación y Turismo aporta talleristas de muralismo, circo, percusión, folclore, ajedrez y servicios de corte de pelo. Asimismo, en se incorporó la Secretaría de Servicios a través de operativos de vacunación antirrábica para mascotas y tratamiento para la sarna.

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    Cronograma de actividades

    Hasta el momento, los primeros abordajes territoriales de ‘Comunidad Activa’ se realizaron en el Barrio Nueva Argentina y en la Villa Pueyrredón, donde los vecinos pudieron compartir todas las actividades propuestas. Las autoridades responsables de este proyecto confirmaron que este fue el puntapié inicial de un cronograma que buscará alcanzar a la mayor cantidad de barrios del departamento en lo que resta del año.

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