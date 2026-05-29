Chimbas lanzó 'Comunidad Activa', una propuesta para promover la participación vecinal y el cambio social

Este programa del municipio de Chimbas visita los barrios con diferentes tipos de actividades y servicios.

El municipio de Chimbas puso en marcha el programa "Comunidad Activa", una iniciativa que utiliza la animación sociocultural como una herramienta para promover la participación vecinal, el cambio social y la dinamización de las distintas comunidades del departamento a través de actividades culturales, deportivas, ambientales y educativas.

Ayelén Mallea, al frente de la Dirección de Gestión y Planificación, explicó que ‘Comunidad Activa’ no se trata de los talleres tradicionales, sino de un proceso guiado que busca fortalecer en los vecinos la identidad barrial, el sentido de pertenencia y la apropiación del espacio público por parte de los vecinos, logrando a su vez un acercamiento directo del municipio en el territorio.

chimbas Gracias a 'Comunidad Activa', los chicos de Chimbas pueden participar de actidades culturales y artísticas de manera gratuita. Logística y desarrollo de la nueva propuesta en Chimbas Para la ejecución de este programa, la Dirección de Juventud, a cargo de Alejandro Chávez, convocó a jóvenes voluntarios que ya forman parte del equipo que recorre los barrios y villas cada sábado. ‘La iniciativa se destaca por su carácter transversal, una línea de trabajo impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, que involucra a las diferentes áreas del municipio’, dijo el funcionario.

En este marco, la Dirección de Cultura, Educación y Turismo aporta talleristas de muralismo, circo, percusión, folclore, ajedrez y servicios de corte de pelo. Asimismo, en se incorporó la Secretaría de Servicios a través de operativos de vacunación antirrábica para mascotas y tratamiento para la sarna.

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