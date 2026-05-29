Escándalo familiar en Chimbas: entró a la casa de su hermana y causó destrozos

La Justicia dio a conocer la resolución judicial en el marco de un caso de violencia familiar ocurrido en Chimbas , donde una mujer fue acusada de irrumpir en la vivienda de su hermana y provocar daños en medio de una fuerte discusión .

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La imputada, Dayana Ayelén Gallardo , fue investigada por los delitos de violación de domicilio y daño en concurso real. La causa estuvo a cargo de la fiscal Yanina Galante y la ayudante fiscal Lucía Escudero .

Según consta en el legajo fiscal, el hecho ocurrió el jueves 21 de mayo de 2026, alrededor de las 12:13. Gallardo llegó hasta la casa donde vive su hermana junto a su pareja, en el departamento Chimbas , luego de una pelea que ambas habían mantenido la noche anterior.

De acuerdo a la investigación, la mujer se presentó visiblemente alterada y agresiva. En ese contexto, cruzó el portón de ingreso de la vivienda y avanzó hacia el fondo del domicilio. En el trayecto tomó un hierro tipo pala de parrillero y comenzó a destruir los vidrios de una ventana delantera de la casa .

Los restos de vidrio quedaron esparcidos tanto en el interior como en el exterior del inmueble, mientras que la damnificada, asustada por la situación, llamó al 911 para pedir ayuda .

Minutos después arribó personal policial, que encontró a Gallardo en la vereda, aparentemente cuando intentaba retirarse del lugar. Tras entrevistarse con la víctima y constatar los daños, los efectivos procedieron a la aprehensión de la mujer.

Además, la Policía secuestró el hierro utilizado para cometer el ataque y preservó los elementos probatorios mediante cadena de custodia. Posteriormente tomó intervención el ayudante fiscal de turno, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Como resultado del proceso judicial, se resolvió otorgarle a Gallardo la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año. Entre las medidas impuestas, deberá realizar 30 horas de trabajos comunitarios en un plazo de dos meses y efectuar una reparación simbólica de $10.000 destinada a Fundamé.

También se le impuso una prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos o intimidatorios hacia la damnificada, además del cumplimiento de reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal.