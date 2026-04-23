La UCCuyo dio un gran paso en la obra clave que permitirá ahorrar el 50% del agua que se consume en el predio

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dio un nuevo paso en la obra comprendida en el Plan de Ahorro y Uso Responsable del Agua . Instaló dos tanques de almacenamiento de 25 mil litros cada uno , que corresponde a la estación denominada Punta Negra que acumulará agua para el funcionamiento del campus para lograr la reducción del consumo de este recurso.

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Con la instalación de estos tanques, la UCCuyo avanza en primera de las 3 obras que permitirán ahorrar el 50% de los 100.000 litros del agua que se consume en la institución a diario entre los colegios y facultades que funcionan en el predio de Rivadavia. Es en el marco de la crisis hídrica que afecta a San Juan.

La instalación de los tanques de 25.000 litros en la UCCuyo fue una tarea de gran esfuerzo.

Esta primera obra consiste en la instalación de 3 tanques de acumulación. Los dos primeros, que ya se instalaron, tienen una capacidad de 25.000 litros y alimentarán por bombeo a un tercer tanque de 50.000 litros.

El sistema de acumulación y recuperación de agua en el predio de Rivadavia cuenta con tres estaciones que operan en serie, cada una con una función específica.

Carcoles: es la primera estación que consiste en una cisterna enterrada de 5.000 litros que recibe agua directamente de la red de Obras Sanitarias mediante el aporte de tres cañerías que vienen de la calle. Dicha cisterna está enterrada para tener el ingreso de agua a nivel de piso, de manera de maximizar la capacidad de captación de agua desde la red. Esta cisterna cuenta con un cuadro de bombeo que permite elevar agua a la segunda estación.

es la primera estación que consiste en una cisterna enterrada de 5.000 litros que recibe agua directamente de la red de Obras Sanitarias mediante el aporte de tres cañerías que vienen de la calle. Dicha cisterna está enterrada para tener el ingreso de agua a nivel de piso, de manera de maximizar la capacidad de captación de agua desde la red. Esta cisterna cuenta con un cuadro de bombeo que permite elevar agua a la segunda estación. Punta Negra: es la segunda estación y cuenta con los dos tanques de 25.000 litros cada uno (50.000 litros de capacidad total) que ya se instalaron, y que funcionará de pulmón y de acumulación de agua. Esta estación contará con un cuadro de bombas que permite elevar el agua a la tercera estación.

es la segunda estación y cuenta con los dos tanques de 25.000 litros cada uno (50.000 litros de capacidad total) que ya se instalaron, y que funcionará de pulmón y de acumulación de agua. Esta estación contará con un cuadro de bombas que permite elevar el agua a la tercera estación. Ullum: es la tercera estación y contará con un tanque de 50.000 litros, el cual, además de acumular, será el encargado de la distribución por gravedad a los distintos edificios del predio.

En total se dispondrá de una capacidad de 105.000 litros en el sistema principal, la cual se suma a la capacidad de las cisternas y tanques de cada edificio, asegurando capacidad para cubrir el consumo diario del predio.

uccuyo2 Los nuevos tanques en la UCCuyo fueron puestos a punto antes de su instalación.

Estado actual de la obra en la UCCuyo

Actualmente, los edificios ya cuentan con todas sus cisternas instaladas, quedando pendiente su conexión a la hora de la puesta en marcha del sistema, para no alterar la provisión actual del agua.

Todas las cañerías, tanto de impulsión como de distribución por gravedad ya se encuentran instalados.

La primera estación (Caracoles) se encuentra concluida, a la espera de la instalación de la telesupervisión.

La segunda estación (Punta Negra) ya cuenta con la plataforma y los tanques. Se están instalando las escaleras y el puente que une ambos tanques. Dichos tanques eran requeridos para armar el cuadro de bombas y las conexiones entre ellos.

La tercera estación (Ullum) ya cuenta con la plataforma a la espera de la colocación del tanque de 50.000 litros.

uccuyo4 Los dos tanques de 25.000 litros en la UCCuyo cumplirán la función de acumulación y recuperación de agua.

Pruebas de funcionamiento del sistema

Una vez estén los cuadros de bombas instalados y la telesupervisión instalada y programada, se realizarán pruebas de funcionamiento para ultimar detalles en la programación de los lazos de control, de manera de ya dejar al sistema operativo y funcionando.

Las máximas autoridades de esta UCCuyo plantearon como prioritario la solución definitiva a la escasez de agua potable que tenía el campus universitario donde, diariamente, transitan 6.000 personas.

Estas obras de infraestructura en el campus tendrán como finalidad, no sólo acumular agua para el funcionamiento del Campus sino, medir el consumo para cumplir con el compromiso de diseñar políticas de reducción de este recurso indispensable para la vida.