Ischigualasto se prepara para un encuentro motoquero con shows, acampe y exhibiciones

El imponente paisaje de Ischigualasto será escenario de la segunda edición del encuentro motoquero denominado "Ischigualasto Rider" que promete convocar a fanáticos de todo el país durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. La propuesta combina aventura, turismo y espectáculos en uno de los destinos más emblemáticos de San Juan.

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Se trata de la segunda edición del evento que el año anterior convocó a unos 2 mil motoqueros del país. Según Enrique Pereyra, este año apuntan a romper récord de convocatoria. La acreditación al evento incluye acampe, shows en vivo, rompevientos, llavero y un pergamino para quienes participen de la travesía.

Además, uno de los atractivos principales será la presencia de la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina, reconocida por sus exhibiciones de destreza sobre motocicletas.

El cronograma también prevé una caravana especial hacia el parque el día domingo, con salida programada a las 19 horas, lo que permitirá a los participantes disfrutar del recorrido hacia el Valle de la Luna en grupo.

El evento no solo apunta a los amantes de las motos, sino también a quienes buscan una experiencia distinta en contacto con la naturaleza, combinando la adrenalina del motociclismo con el atractivo turístico de uno de los paisajes más impactantes del país.

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"No solamente lo disfrutamos nosotros que llegamos en moto hasta esos paisajes imponentes, sino también la gente del pueblo que aprovechan para ofrecer sus productos. Nos van a esperar con yerbiados y semitas caseras, chivos a la parrilla y las comidas típicas del lugar", expresó Pereyra.

Para inscribirse, los interesados deben comunicarse al 2644693959