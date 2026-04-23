    • 23 de abril de 2026 - 11:21

    Ischigualasto se prepara para un encuentro motoquero con shows, acampe y exhibiciones

    El evento se realizará el 21, 22 y 23 de noviembre en el Valle de la Luna. Habrá actividades para motociclistas, espectáculos y la participación especial de la Brigada Blanca.

    Ischigualasto se prepara para un encuentro motoquero con shows, acampe y exhibiciones

    Ischigualasto se prepara para un encuentro motoquero con shows, acampe y exhibiciones

    Foto:

    El imponente paisaje de Ischigualasto será escenario de la segunda edición del encuentro motoquero denominado "Ischigualasto Rider" que promete convocar a fanáticos de todo el país durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. La propuesta combina aventura, turismo y espectáculos en uno de los destinos más emblemáticos de San Juan.

    Leé además

    Las autoridades del Parque Provincial Ischigulasto hicieron una importante donación a la Escuela Albergue Casa del Niño, de Valle Fértil, en su aniversario.

    Ischigualasto por la educación: hizo una importante donación a la Escuela Albergue Casa del Niño
    Becas Progresar

    Becas Progresar 2026: fechas, cronograma y puntos de atención en San Juan

    Se trata de la segunda edición del evento que el año anterior convocó a unos 2 mil motoqueros del país. Según Enrique Pereyra, este año apuntan a romper récord de convocatoria. La acreditación al evento incluye acampe, shows en vivo, rompevientos, llavero y un pergamino para quienes participen de la travesía.

    Además, uno de los atractivos principales será la presencia de la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina, reconocida por sus exhibiciones de destreza sobre motocicletas.

    image

    El cronograma también prevé una caravana especial hacia el parque el día domingo, con salida programada a las 19 horas, lo que permitirá a los participantes disfrutar del recorrido hacia el Valle de la Luna en grupo.

    El evento no solo apunta a los amantes de las motos, sino también a quienes buscan una experiencia distinta en contacto con la naturaleza, combinando la adrenalina del motociclismo con el atractivo turístico de uno de los paisajes más impactantes del país.

    image

    "No solamente lo disfrutamos nosotros que llegamos en moto hasta esos paisajes imponentes, sino también la gente del pueblo que aprovechan para ofrecer sus productos. Nos van a esperar con yerbiados y semitas caseras, chivos a la parrilla y las comidas típicas del lugar", expresó Pereyra.

    Para inscribirse, los interesados deben comunicarse al 2644693959

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Municipalidad de Jáchal emitió un comunicado ofiacial para aclarar el tema del corte del suministro de energía eléctrica en la Parroquia San José.

    La Municipalidad de Jáchal emitió un comunicado tras el corte de energía en la Parroquia San José: se lo atribuye a "un desfasaje en los tiempos administrativos"

    Por Fabiana Juarez
    Habrá desfiles de mascotas en Santa Lucía, San Martín y Capital para celebrar el Día del Animal.

    San Juan celebra el Día del Animal con tres grandes desfiles de mascotas y salud gratuita

    Por Fabiana Juarez
    Escuela de Jáchal. Foto: Panorama.

    Encontraron una bala en una escuela de Jáchal y activaron un protocolo de seguridad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Secretaría de Seguridad y la Municipalidad de Sarmiento trabajaron en forma conjunta para la refuncionalización de la Unidad Rural Nº4, en San Carlos.

    Seguridad en Sarmiento: refuncionalizan la Unidad Rural N°4 en San Carlos para luchar contra el narcotráfico

    Por Fabiana Juarez