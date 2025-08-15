Ruge Valle Fértil: más de 1.500 motoqueros de todo el país participarán de un encuentro Por una iniciativa "Amigos de la ruta" nació Ischigualasto Rider para el que se espera una convocatoria multitudinaria.

La iniciativa de un grupo de amigos surgida hace algunos meses se convirtió en una movida gigante que promete ser histórica para la actividad. Se trata de Ischigualasto Rider, un encuentro de motoqueros que se realizará en Valle Fértil el 5 y 6 de septiembre próximos y que logró, además, que fuera declarado de interés por la Cámara de Diputados.

Enrique Pereyra, Juani Moyano y Cristian Gil, desde “Amigos de la ruta”, sembraron el germen de una aventura que tiene como momento culmine recorrer el Parque Provincial Ischigualasto bajo la luz de la luna llena.

Pereyra contó a DIARIO DE CUYO que lo que había comenzado como una reunión de unos 50 o 100 amantes de las motos se convirtió en tsunami de inscripciones y que tuvieran que reservar un día más en el parque.

“Nos dieron un cupo de 400 entradas a Ischigualasto y ya lo completamos hace 5 días y día a día se sigue sumando gente de todo el país, vamos a tener que hacer dos rodadas, una el viernes y la otra grande y principal. El sábado, pensamos esperan llegar a más de 1500 motos y con ellas, la familia de los moteros que acompañan en vehículo”.

El sábado 5, la travesía más multitudinaria será por la tarde desde la plaza departamental de San Agustín y recorrerán juntos el tramo hasta Ischigualasto, donde harán la visita en varios grupos reducidos, acompañados por los guías.

“Esa caravana estará para verla desde un helicóptero, me imagino cómo se va a ver esos 80 kilómetros” dijo, entusiasmado, Pereyra, quien además destacó la expectativa en el Valle por el aporte económico de la movida.

“El Valle tiene colmada la capacidad de cabañas,en un 80% el camping, tenemos una lista de los que ingresarían y ya son 150 personas, esto va a ser algo único para San Juan y gracias a Dios, el pueblo de Valle Fértil está apoyando esto, porque es para ellos”, sostuvo el motoquero.

El grupo de participantes promete ser variado. Se inscribieron participantes de casi todo el país, desde la Patagonia hasta el norte argentino. Llegarán en grupo y algunos de manera solitaria, y también hay muchas mujeres motoqueras que decidieron vivir esta experiencia.