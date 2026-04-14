UCCuyo: 177 nuevos profesionales de Ciencias Médicas en colación de grado

En la Universidad Católica de Cuyo, la Facultad de Ciencias Médicas realizó la colación de grados de 177 nuevos profesionales en el Salón de Usos Múltiples, con autoridades académicas y del Ministerio de Salud, en una ceremonia marcada por reconocimientos y compromiso con la formación sanitaria.
Los graduados corresponden a las carreras de Medicina, de las Licenciaturas en Enfermería, en Terapia Ocupacional, Nutrición, Kinesiología y Fisiatría, Enfermeros, Técnicos en Análisis Clínicos, Técnicos en Hemoterapia, y Especialistas en Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto y Doctores en Ciencias Biomédicas.
La ceremonia en la Universidad Católica de Cuyo destacó la presencia de autoridades académicas y del Ministerio de Salud, donde se entregaron reconocimientos a los mejores promedios y trabajos de investigación de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas.
Luego de conformada la mesa académica con la presencia de los vicerrectores Académica y de Formación y de los decanos de las diferentes Facultades, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah, entregó la medalla y diploma de honor al mejor promedio de la carrera de Medicina, Pablo Gabriel Trigo y Diploma de honor, a la estudiante de la carrera de Medicina, Romina Alessia Lince Klinger.
El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, subrayó el rol de los nuevos profesionales en el sistema sanitario y los invitó a sumarse al fortalecimiento de la red pública, destacando el compromiso ético y humano de la formación recibida en la salud.
El decano Sergio Albarracín resaltó la importancia de la producción científica, especialmente con la incorporación del Doctorado en Ciencias Biomédicas, marcando un hito en la educación superior y en la investigación desde la universidad hacia el sistema de salud.
En su discurso también habló directo a los egresados: “Recuerden que la formación que recibieron aquí no fue sólo técnica. Fue ética, humanista y espiritual. No se les dio sólo un manual de procedimientos, se les ofreció una manera de estar en el mundo, de pararse frente al sufrimiento ajeno con competencia y corazón abierto”.
La jornada concluyó con la toma de juramentos hipocráticos y de Florence Nightingale, consolidando el compromiso de los nuevos egresados con la ética profesional, la compasión y el servicio en el ámbito de la salud pública.