UCCuyo: 177 nuevos profesionales de Ciencias Médicas en colación de grado

En la Universidad Católica de Cuyo , la Facultad de Ciencias Médicas realizó la colación de grados de 177 nuevos profesionales en el Salón de Usos Múltiples, con autoridades académicas y del Ministerio de Salud , en una ceremonia marcada por reconocimientos y compromiso con la formación sanitaria.

Los graduados corresponden a las carreras de Medicina, de las Licenciaturas en Enfermería, en Terapia Ocupacional, Nutrición, Kinesiología y Fisiatría, Enfermeros, Técnicos en Análisis Clínicos, Técnicos en Hemoterapia, y Especialistas en Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto y Doctores en Ciencias Biomédicas.

La ceremonia en la Universidad Católica de Cuyo destacó la presencia de autoridades académicas y del Ministerio de Salud , donde se entregaron reconocimientos a los mejores promedios y trabajos de investigación de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas .

Luego de conformada la mesa académica con la presencia de los vicerrectores Académica y de Formación y de los decanos de las diferentes Facultades, la vicerrectora Académica, Beatriz Farah, entregó la medalla y diploma de honor al mejor promedio de la carrera de Medicina, Pablo Gabriel Trigo y Diploma de honor, a la estudiante de la carrera de Medicina, Romina Alessia Lince Klinger.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez , subrayó el rol de los nuevos profesionales en el sistema sanitario y los invitó a sumarse al fortalecimiento de la red pública, destacando el compromiso ético y humano de la formación recibida en la salud .

El decano Sergio Albarracín resaltó la importancia de la producción científica, especialmente con la incorporación del Doctorado en Ciencias Biomédicas, marcando un hito en la educación superior y en la investigación desde la universidad hacia el sistema de salud.

En su discurso también habló directo a los egresados: “Recuerden que la formación que recibieron aquí no fue sólo técnica. Fue ética, humanista y espiritual. No se les dio sólo un manual de procedimientos, se les ofreció una manera de estar en el mundo, de pararse frente al sufrimiento ajeno con competencia y corazón abierto”.

La jornada concluyó con la toma de juramentos hipocráticos y de Florence Nightingale, consolidando el compromiso de los nuevos egresados con la ética profesional, la compasión y el servicio en el ámbito de la salud pública.