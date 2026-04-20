    • 20 de abril de 2026 - 13:35

    Acuerdo solidario de la UCCuyo: alumnos investigarán y brindarán asistencia sobre Esclerosis Múltiple

    Esto es gracias a un convenio que firmó la UCCuyo con la Fundación Javier Caselles para trabajar en conjunto.

    La rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi, y la presidenta de la Fundación Javier Caselles, Graciela Caselles, firmaron un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

    La rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi, y la presidenta de la Fundación Javier Caselles, Graciela Caselles, firmaron un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

    Foto:

    (Prensa de la UCCuyo)
    Por Fabiana Juarez

    La UCCuyo y la Fundación Javier Caselles firmaron un acuerdo que permitirá a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas trabajar directamente en la problemática de la esclerosis múltiple. El objetivo: reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades reales de los pacientes con enfermedades neuroinmunológicas. Es el segundo convenio que la universidad firmo estos días.

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    El pasado 6 de abril, el Rectorado de la UCCuyo fue el escenario de la firma de un convenio marco y un acta complementaria. El encuentro contó con la presencia de la rectora, María Laura Simonassi, y la presidenta de la Fundación, Graciela Caselles.

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    El convenio de colaboraci&oacute;n entre la UCCuyo y la Fundaci&oacute;n Javier Caselles est&aacute; destinado a alumnos y doncentes de la Facultad de Ciencias M&eacute;dicas.

    El convenio de colaboración entre la UCCuyo y la Fundación Javier Caselles está destinado a alumnos y doncentes de la Facultad de Ciencias Médicas.

    Este instrumento legal establece una cooperación recíproca para ejecutar actividades de:

    • Investigación universitaria.
    • Extensión académica.
    • Asistencia mutua en temas de interés sanitario compartido.

    Durante la reunión, las autoridades debatieron sobre la necesidad de transformar la educación médica tradicional. El foco estará puesto en el acompañamiento continuo y el apoyo emocional, buscando que el futuro profesional no solo trate la enfermedad crónica, sino que entienda las necesidades integrales de la persona.

    El rol de la UCCuyo y de la Fundación Javier Caselles

    Lo que hace relevante a este acuerdo es su bajada al terreno operativo. A través de un acta suscrita por el decano de Ciencias Médicas, Sergio Gabriel Albarracín, y representantes del Espacio Esclerosis Múltiple San Juan, se definieron los roles de cada institución:

    • La UCCuyo: Se encargará del diseño, coordinación y dictado de las propuestas, aportando el capital humano de docentes y alumnos de diversas carreras de salud.
    • La Fundación / Espacio EM: Aportará la infraestructura necesaria, recursos humanos especializados y el acceso a información clave para que los estudiantes puedan intervenir en casos reales.

    Aportes del acuerdo entre la UCCuyo y la Fundación

    La integración de la extensión e investigación al currículo de los alumnos busca generar evidencia local sobre la esclerosis múltiple en San Juan. Esto permitirá:

    • Actualizar las prácticas de cuidado actuales.
    • Mejorar el acceso a información de calidad para familias y pacientes.
    • Ejercitar competencias clínicas y sociales en contacto directo con la comunidad.

    ?Esta alianza es un paso concreto para que la universidad esté más cerca de las personas, aprendiendo con ellas y trabajando para acortar brechas de acceso, calidad y humanidad en la atención', destacó la rectora, María Laura Simonassi.

    ¿Qué es la Esclerosis Múltiple?

    La esclerosis múltiple es una enfermedad neuroinmunológica crónica que afecta al sistema nervioso central. Al ser una condición de largo tratamiento, requiere de profesionales capacitados no sólo en el aspecto médico, sino también en el abordaje social y humano, algo que este convenio busca garantizar para los próximos años en la provincia.

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