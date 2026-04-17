    • 17 de abril de 2026 - 11:08

    UCCuyo: nuevo convenio para potenciar la formación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas

    Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo trabajarán con pacientes con fibromialgia.

    Autoridades de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y de la Asociación de Lucha por la Fibromialgia San Juan firmaron un convenio marco de Asistencia y Cooperación Mutua.

    Autoridades de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y de la Asociación de Lucha por la Fibromialgia San Juan firmaron un convenio marco de Asistencia y Cooperación Mutua.

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    Por Fabiana Juarez

    Autoridades de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y de la Asociación de Lucha por la Fibromialgia San Juan firmaron un convenio marco de Asistencia y Cooperación Mutua con la finalidad de mejorar la atención y el acompañamiento de personas con fibromialgia para seguir fortaleciendo la formación de alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas.

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    El acuerdo marco establece la voluntad de cooperar en actividades académicas, de extensión e investigación universitaria, con el objetivo general de brindarse asistencia recíproca en temáticas de interés común y contribuir al cumplimiento de los fines de ambas instituciones.

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    Gracias a un convenio de colaboraci&oacute;n con la Asociaci&oacute;n de Lucha por la Fibromialgia los estudiantes y docentes la UCCuyo trabajar&aacute;n con pacientes con fibromialgia.

    Gracias a un convenio de colaboración con la Asociación de Lucha por la Fibromialgia los estudiantes y docentes la UCCuyo trabajarán con pacientes con fibromialgia.

    El encuentro fue formalizado el 15 de abril y firmado por la rectora de la UCCuyo, María Laura Simonassi y la presidenta de la Asociación de Lucha por la Fibromialgia, Claudia Amelia Arias.

    El compromiso de la Facultad de Ciencias Médicas

    Este acuerdo tiene por objetivo colaborar en el dictado, ejecución y desarrollo de actividades de extensión orientadas a problemas sanitarios específicos vinculados con la fibromialgia, integrando a las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Médicas. Las acciones incluyen:

    • Actividades de extensión supervisadas.
    • Acceso y uso de infraestructura y equipamiento de la universidad y de la asociación.
    • Uso de documentación e información referida a los pacientes, siempre en un marco de confidencialidad y respeto de los derechos de las personas.

    La Facultad asume la responsabilidad académica del diseño, coordinación y dictado de las actividades, así como la presentación de cronogramas y nóminas de estudiantes y docentes con las coberturas correspondientes, mientras que la Asociación aporta su experiencia específica, recursos humanos y contexto real de atención como soporte de las acciones.

    Visibilizar una enfermedad invisibilizada

    Durante la firma, la charla giró en torno al modelo de acompañamiento que la Facultad de Ciencias Médicas propone para estudiantes y docentes y a la necesidad de reducir la brecha existente entre la formación tradicional y la compleja realidad de la fibromialgia, patología muchas veces subdiagnosticada e invisibilizada en los sistemas de salud.

    Se remarcó que la formación debe integrar conocimientos científicos actualizados sobre dolor crónico y trastornos funcionales, habilidades clínicas centradas en la persona y una actitud ética de escucha, empatía y validación del sufrimiento del paciente.

    En ese sentido, se subrayó que el trabajo junto a la Asociación permitirá que los estudiantes se formen en escenarios reales de cuidado, desarrollando competencias en comunicación, trabajo interprofesional y abordaje integral del dolor crónico, aspectos claves de los perfiles de egreso de las carreras de la salud.

    La facultad presentó su política de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y docentes, espacios de reflexión sobre la práctica y cuidado de la salud mental, como una forma de cuidar también a quienes cuidan, en sintonía con las mejores prácticas en educación médica contemporánea.

    Extensión, investigación y producción de evidencia local

    El acta complementaria prevé, además, actividades de transferencia y vinculación dirigidas a quienes asisten a la Asociación de Lucha por la Fibromialgia y a su entorno, así como proyectos de investigación orientados a acrecentar el conocimiento profesional, clínico y científico útil para la atención de estos pacientes.

    Esta perspectiva se alinea con las tendencias de facultades de Medicina y ciencias de la salud de la región, que integran extensión e investigación al currículo como espacios formativos estratégicos para el desarrollo de competencias y para la generación de evidencia local que mejore la práctica clínica, particularmente en áreas donde aún existen vacíos de conocimiento y abordajes fragmentados, como la fibromialgia.

    Este es otro de los proyectos de la UCCuyo para mejorar la calidad educativa de los alumnos de la Facultal de Ciencias Médicas.

    Alianza con compromiso social

    En el acto se resaltó que esta alianza se inscribe en la política de vinculación social y compromiso comunitario de la UCCuyo, en coherencia con su Plan Estratégico Institucional y con las exigencias de calidad de la educación médica basada en competencias, que sitúan a la persona y a la comunidad en el centro de la formación.

    De este modo, el trabajo articulado con la Asociación de Lucha por la Fibromialgia San Juan se proyecta como un paso concreto para que la universidad, sus estudiantes y docentes estén más cerca de quienes viven con fibromialgia, aprendiendo con ellos y trabajando para acortar brechas de acceso, calidad y humanidad en la atención.

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